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Бюджетна капсула часу: виявлено 22-річний Ford Focus із пробігом 200 км (фото)

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Фото: Bring a Trailer | Ford Focus 2002 року проїхав 215 км

Ford Focus зберігався 20 років у гаражі та не експлуатувався. Бюджетний седан добре зберігся: його кузов, салон і силовий агрегат у хорошому стані.

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У США виявили ідеально збережений Ford Focus 2002 року. Пробіг автомобіля складає всього 215 км. Про нього розповіли на сайті Bring a Trailer.

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Седан чудово зберігся
Фото: Bring a Trailer

Цей седан Ford Focus першого покоління був придбаний у 2002 році за 14 000 доларів і з того часу фактично на експлуатувався. Автомобіль зберігався в гаражі до 2022 року, і тепер це капсула часу.

Кузов Ford Focus у хорошому стані, хіба на даху та капоті видно незначні подряпини через град. Іржі немає ані на кузові, ані на днищі.

Ford Focus, Ford Focus 2002, капсула часу, седан Ford Focus Fullscreen
Ford Focus небагато оснащений
Фото: Bring a Trailer

Салон Ford Focus 2002 року теж добре зберігся. Внутрішнє оздоблення в хорошому стані, і лише на водійському сидінні тканина пропалена сигаретою. Комплектація Ford Focus досить бідна — немає ні кондиціонера, ні навіть електросклопідйомників. Встановлені магнітола й ABS.

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Під капотом встановлено 2,0-літровий 8-клапанний бензиновий двигун потужністю 110 к. с. У парі з ним працює 5-ступінчаста механічна КПП.

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Седан оснащено 2,0-літровим 110-сильним мотором
Фото: Bring a Trailer

Недавно в моторі замінили мастило, фільтри, акумулятор і ремінь ГРМ. Тепер капсула часу Ford Focus виставлена на аукціон.

До речі, недавно в США виявили культовий спорткар BMW M3 E46 у новому стані.

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