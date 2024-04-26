Бюджетна капсула часу: виявлено 22-річний Ford Focus із пробігом 200 км (фото)

Ford Focus зберігався 20 років у гаражі та не експлуатувався. Бюджетний седан добре зберігся: його кузов, салон і силовий агрегат у хорошому стані.

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У США виявили ідеально збережений Ford Focus 2002 року. Пробіг автомобіля складає всього 215 км. Про нього розповіли на сайті Bring a Trailer.

Седан чудово зберігся Фото: Bring a Trailer

Цей седан Ford Focus першого покоління був придбаний у 2002 році за 14 000 доларів і з того часу фактично на експлуатувався. Автомобіль зберігався в гаражі до 2022 року, і тепер це капсула часу.

Кузов Ford Focus у хорошому стані, хіба на даху та капоті видно незначні подряпини через град. Іржі немає ані на кузові, ані на днищі.

Ford Focus небагато оснащений Фото: Bring a Trailer

Салон Ford Focus 2002 року теж добре зберігся. Внутрішнє оздоблення в хорошому стані, і лише на водійському сидінні тканина пропалена сигаретою. Комплектація Ford Focus досить бідна — немає ні кондиціонера, ні навіть електросклопідйомників. Встановлені магнітола й ABS.

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Під капотом встановлено 2,0-літровий 8-клапанний бензиновий двигун потужністю 110 к. с. У парі з ним працює 5-ступінчаста механічна КПП.

Седан оснащено 2,0-літровим 110-сильним мотором Фото: Bring a Trailer

Недавно в моторі замінили мастило, фільтри, акумулятор і ремінь ГРМ. Тепер капсула часу Ford Focus виставлена на аукціон.

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