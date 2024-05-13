Культове американське авто 70-х завелося після 35 років простою (відео)

Спортивний Plymouth Road Runner стояв занедбаним у гаражі з 1989 року. Раритетний автомобіль заіржавів, проте його двигун вдалося оживити.

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У США виявили занедбаний Plymouth Road Runner 1971 року. Спортивне купе не виїжджало на дороги 35 років. Про нього розповів у відео на своєму Youtube-каналі блогер Ділан Маккол.

Автомобіль покрився іржею Фото: скриншот / YouTube

Plymouth Road Runner виявили серед мотлоху в гаражі в штаті Теннессі. Вдалося встановити, що автомобіль поставили туди в 1989 році.

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Машина місцями проіржавіла, а її внутрішнє оздоблення подекуди розірване. Утім, Plymouth Road Runner повністю комплектний і відновити його буде неважко й не дуже дорого. Мало того, його двигун завівся після нескладних маніпуляцій.

У салоні пошкоджено оздоблення Фото: скриншот / YouTube

Plymouth Road Runner зараз є цінною колекційною моделлю, хоча свого часу спорткар був доступним. Усього в 1971 році випустили 13 664 таких купе.

Спорткар Plymouth Road Runner 1971 року пропонували із кілька різними двигунами V8 потужністю до 425 сил. Конкретно це авто оснащене 6,3-літровим 300-сильним мотором та 3-ступінчастим автоматом. Воно здатне розігнатися до 100 км/год за 6,9 с і розвинути швидкість понад 200 км/год.

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