Культове американське авто 60-х простояло 16 років занедбаним посеред поля (відео)

Ford Mustang GT 390 — рідкісний варіант спорткара з 6,4-літровим 320-сильним V8. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 7,3 с і розвинути 200 км/год.

Related video

У США виявили занедбаний Ford Mustang 1967 року. Знамените спортивне авто із 2008 року стояло в полі. Про нього розповів у відео на Youtube блогер Денніс Коллінз.

У авто відсутній передній бампер Фото: скриншот / YouTube

Цей Ford Mustang у рідкісній версії GT 390 перебував у одній сім’ї з 1967 року. Про машину дбали та регулярно її обслуговували, залишилися й оригінальні документи на авто.

Спорткар відправили на реставрацію Фото: скриншот / YouTube

Коли перший власник Ford Mustang GT 390 помер у 2008 році, машина перейшла у спадок його сину. Він вирішив відреставрувати авто й зняв із нього двигун, передній бампер та інші деталі.

У салоні розірвано оздоблення Фото: скриншот / YouTube

Важливо

В Україні виявили вінтажний 40-річний мотоцикл без пробігу (фото)

Утім, завершити відновлення автомобіля не вдалося і Ford Mustang залишили посеред поля на своїй фермі. За 16 років на вулиці Ford Mustang місцями заіржавів, а його внутрішнє оздоблення перетворилося на лахміття.

Тепер Ford Mustang GT 390 таки відреставрують. Сенс відновлювати авто є, адже це рідкісна заряджена модель із 6,4-літровим 320-сильним V8 та 4-ступінчастою механічною КПП. Новим він розганявся до 100 км/год за 7,3 с і розвивав 200 км/год. Саме таке авто знімалося у знаменитому фільмі "Булліт" зі Стівом Макквіном.

Раніше Фокус розповідав про ексклюзивний лімузин Елвіса Преслі, знайдений на звалищі.

Також ми писали про культовий спорткар 60-х, який 54 роки простояв у гаражі.