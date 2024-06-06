Культове американське авто 60-х простояло 16 років занедбаним посеред поля (відео)
Ford Mustang GT 390 — рідкісний варіант спорткара з 6,4-літровим 320-сильним V8. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 7,3 с і розвинути 200 км/год.
У США виявили занедбаний Ford Mustang 1967 року. Знамените спортивне авто із 2008 року стояло в полі. Про нього розповів у відео на Youtube блогер Денніс Коллінз.
Цей Ford Mustang у рідкісній версії GT 390 перебував у одній сім’ї з 1967 року. Про машину дбали та регулярно її обслуговували, залишилися й оригінальні документи на авто.
Коли перший власник Ford Mustang GT 390 помер у 2008 році, машина перейшла у спадок його сину. Він вирішив відреставрувати авто й зняв із нього двигун, передній бампер та інші деталі.Важливо
Утім, завершити відновлення автомобіля не вдалося і Ford Mustang залишили посеред поля на своїй фермі. За 16 років на вулиці Ford Mustang місцями заіржавів, а його внутрішнє оздоблення перетворилося на лахміття.
Тепер Ford Mustang GT 390 таки відреставрують. Сенс відновлювати авто є, адже це рідкісна заряджена модель із 6,4-літровим 320-сильним V8 та 4-ступінчастою механічною КПП. Новим він розганявся до 100 км/год за 7,3 с і розвивав 200 км/год. Саме таке авто знімалося у знаменитому фільмі "Булліт" зі Стівом Макквіном.
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