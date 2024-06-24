Присвячено ювілею: BMW X5 отримав лімітовану позашляхову версію (фото)

Новий BMW X5 Silver Anniversary Edition отримав пластиковий обвіс, захист днища та позашляхові шини. Кросоверу переналаштували систему повного приводу та додали блокування заднього диференціала.

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Лінійку BMW X5 2024 поповнила версія Silver Anniversary Edition. Її присвятили 25-річчю кросовера. Подробиці новинки розкрили на офіційному сайті BMW.

Зазвичай подібні ювілейні версії вирізняються лише декором, проте в BMW ретельніше підійшли до створення авто. Кросовер підготували до бездоріжжя.

Кросовер отримав обвіс та позашляхові шини Фото: BMW

Новий BMW X5 Silver Anniversary Edition отримав пластиковий обвіс, додатковий захист днища, фаркоп та багажник на даху. Також можна обрати 20-дюймові позашляхові шини General Grabber.

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Хромовані деталі кузова пофарбували у чорний колір. Салон можна оздобити шкірою чорного, коньячного, кавового чи сріблястого кольору, також з’явилися карбонові деталі і таблички з назвою версії. Стандартними є спортивні сидіння та водостійкі коврики.

У оздобленні салону з'явився карбон Фото: BMW

Кросовер BMW X5 Silver Anniversary Edition пропонують лише з 3,0-літровою бензиновою турбошісткою на 380 к. с. Йому переналаштували повний привід та додали блокування заднього диференціала і режими для снігу, піску, гравію та каміння. Також встановлено пневмопідвіску, а камери кругового огляду мають режим для бездоріжжя.

Кросовер оснастили 380-сильною турбошісткою Фото: BMW

Усього планують випустити лише 1000 BMW X5 Silver Anniversary Edition. Вартість кросовера становить 81 075 доларів.

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