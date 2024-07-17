Культова капсула часу: виявлено потужний американський спорткар 70-х у новому стані (фото)

Виготовлено усього 3489 заряджених Ford Mustang CobraJet. Спорткар із 7,0-літровим V8 здатен розігнатися до 100 км/год за 5,7 с і розвинути понад 200 км/год.

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У США на аукціон eBay виставили на продаж Ford Mustang 1970 року. За вінтажний спорткар планують отримати 146 000 доларів. Подробиці авто розкрили на сайті аукціону.

Виготовлено лише 3489 Ford Mustang CobraJet 1970 року Фото: Ebay

Класичні Ford Mustang дуже цінуються колекціонерами, проте зазвичай значно дешевші. Утім, це авто є капсулою часу із пробігом всього 37 750 км.

Ford Mustang 1970 року зберігали в опалюваному гаражі та мало експлуатували. У нього рідні фарба та внутрішнє оздоблення і навіть днище чисте та без іржі. Спорткар нерідко брав участь у різноманітних шоу ретроавто.

Салон автомобіля в чудовому стані Фото: Ebay

До того ж, це дуже рідкісна заряджена версія Ford Mustang Mach 1 CobraJet. Усього в 1970 році випустили лише 3489 таких авто.

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Головна особливість Ford Mustang CobraJet – великий 7,0-літровий V8 під капотом. На папері він розвивав 335 к. с., а в реальності – приблизно 400 сил. Потужність занизили, аби зменшити вартість страхування авто (у США в 70-х воно залежало від потужності двигуна).

Під капотом установлено 7,0-літровий V8 Фото: Ebay

Ford Mustang CobraJet оснащений 3-ступінчастою автоматичною КПП. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 5,7 с і розвинути швидкість понад 200 км/год.

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