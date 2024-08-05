BMW створили оригінальний молодіжний електробайк з яскравим дизайном (фото)

Електробайк BMW CE 02 x Vagabund вирізняється нестандартним дизайном. Мотоцикл оснастили Bluetooth-колонкою та парасолькою.

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Електричний мотоцикл BMW CE 02 отримав оригінальну модифікацію. Її створили разом із тюнінг-ательє Vagabund. Про байк розповіли на офіційному сайті німецького виробника.

Мотоцикл оснастили білими колесами та новими підніжками Фото: BMW

Новий BMW CE 02 x Vagabund поки залишається концептом, проте з часом може стати серійним. Електричний мотоцикл призначений для молоді.

Електробайк BMW CE 02 x Vagabund отримав білі колеса, підніжки та нове переднє крило з жовтим декором. Крім того, він вирізняється інакшим сидінням та особливим забарвленням. Також встановлений спеціальний циліндричний відсік для парасольки.

Мотоцикл оснастили потужною Bluetooth-колонкою Фото: BMW

"Фішкою" BMW CE 02 x Vagabund є потужна Bluetooth-колонка OB-4 Magic Radio в ретростилі та із вбудованим радіоприймачем.

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Силова установка залишилася без змін. Електромотоцикл BMW CE 02 x Vagabund оснащений базовим 15-сильним мотором і батареєю ємністю 1,96 кВт∙год. Він стартує до 50 км/год за 3 с, а його запас ходу становить 95 км.

Чохол для парасольки стилізували під вихлопну трубу Фото: BMW

Зарядити електробайк на 80% можна за 3 години. Мотоцикл BMW оснащений ABS та світлодіодною оптикою.

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