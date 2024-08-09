Новий доступний седан BMW розсекретили до презентації (фото)

Седан BMW 2 Series Gran Coupe зберіг знайомий силует, проте його передня частина виконана в стилі хетчбека 1 Series. Моделі запропонують двигуни потужністю до 335 сил.

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У інтернет потрапили фото BMW 2 Series Gran Coupe другого покоління. Найдешевший седан німецької марки презентують у кінці нинішнього або на початку 2025 року. Про це повідомляється на сайті Carscoops.

Новий BMW 2 Series Gran Coupe розсекретили в Китаї, причому на фото потрапила подовжена версія моделі. Вона сягає 4663 мм завдовжки при колісній базі в 2780 мм.

335-сильний BMW M235 Gran Coupe Фото: carscoops.com

Седан зберіг знайомий профіль із аркоподібним дахом та припіднятою задньою частиною. А от дизайн передньої частини витриманий у дусі спорідненого хетчбека BMW 1 Series четвертого покоління. Седану змінили форму фар та решітки радіатора, а також збільшили повітрозбірник в бампері.

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Заряджена версія BMW M235 Gran Coupe має виразніший дизайн. До того ж, вона отримала задній спойлер та чотири вихлопних труби.

Салон BMW 2 Series Gran Coupe не показали, але він також буде запозичений у хетчбек. Це значить, що на передній панелі встановлять вигнутий двосекційний дисплей.

Модель випускатимуть у бензинових та дизельних версіях Фото: carscoops.com BMW M235 Gran Coupe отримав задній спойлер та чотири вихлопні труби Фото: carscoops.com

Зазначається, що подовжений седан BMW 2 Series Gran Coupe отримає бензинові турбомотори об’ємом 1,5 л (170 к. с.) та 2,0 л (227 і 335 к. с.). Найпотужнішим є варіант М235. Європейська версія моделі збереже 2,0-літрові турбодизелі потужністю 150 і 163 к. с.

Між іншим, недавно в Києві бачили дуже рідкісне заряджене купе BMW M3 CSL.

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