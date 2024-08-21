Наступник Dart: Dodge показала конкурента VW Jetta і Toyota Corolla за $21 000 (фото)

Новий Dodge Attitude — доступний 4,7-метровий седан зі стрімким дизайном та багатою комплектацією. Автомобіль оснастили 170-сильним бензиновим турбомотором.

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Опубліковано офіційні фото Dodge Attitude 2025. Нове покоління моделі кардинально змінилося та перетворилося на бюджетний сімейний седан вартістю від 21 000 доларів. Про авто розповіли на офіційному сайті Dodge.

Якщо попередній Dodge Attitude був 4,2-метровим седаном В-класу на базі компактного Mitsubishi Mirage, то нова модель перескочила у C-клас і підросла на півметра – до 4,7 м. Це, по суті, заміна Dodge Dart і доступніша альтернатива Hyundai Elantra, Toyota Corolla і Volkswagen Jetta.

Авто створили на базі GAC Trumpchi Empow Фото: Dodge

Як і попередник, новий Dodge Attitude не є самостійною моделлю. У його основі лежить китайський седан GAC Trumpchi Empow. Це вже не перший випадок співробітництва концернів Stellantis та GAC, адже новий Dodge Journey також створено на базі китайської моделі. Обидва авто випускають у Мексиці.

Dodge Attitude GT отримав заднє антикрило Фото: Dodge

Седан Dodge Attitude дуже схожий на китайського побратима у профіль. У нього обтічний силует з високою віконною лінією, вигнутим дахом та рельєфними боковинами. А от передня частина авто витримана в традиційній стилістиці Dodge. Топовий варіант GT пізнається за обвісом, заднім антикрилом та 18-дюймовими дисками.

Оздоблення салону розбавлене вставками "під карбон". Кермо автомобіля скошене знизу, а на передній панелі встановлено два дисплеї. Версія GT отримала спортивні крісла.

На передній панелі встановили два дисплеї Фото: Dodge

Базова комплектація Dodge Attitude SXT включає кондиціонер, круїз-контроль, камеру, парктронік, датчики світла та дощу.

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Dodge Attitude GT (від $25 750) додає люк, двозонний клімат-контроль, бездротову зарядку смартфонів, набір систем безпеки, електропривід, підігрів та вентиляцію сидінь.

У версії GT салон обшитий шкірою

Усі Dodge Attitude 2025 комплектуються 1,5-літровим 170-сильним турбомотором. У парі з ним працює 7-ступінчастий робот із двома зчепленнями.

До речі, недавно оголосили вартість нового електричного Dodge Charger Daytona.

Також Фокус писав, що в Україні помітили рідкісний спортивний Dodge 2000-х.