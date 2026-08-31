Прослужать довше, ніж можна очікувати: названо 6 найнадійніших позашляховиків

Купівля автомобіля — це відповідальне рішення. Хоча багато покупців шукають недорогі моделі, що відповідають їхньому бюджету, варто також розглянути дорожчі позашляховики, оскільки вони прослужать довше, що цілком виправдовує витрати.

Експерти iSeeCars обрали шість позашляховиків, які вирізняються довговічністю та виправдовують свою ціну, пише GOBankingRates.

Chevrolet Tahoe

Chevrolet Tahoe Фото: General Motors

Початкова ціна: 58 195 доларів США

Згідно з даними iSeeCars, Tahoe посідає сьоме місце серед позашляховиків, які, найімовірніше, зможуть проїхати понад 400 тисяч км.

І хоча його стартова ціна досить висока, Tahoe цілком здатний перевозити вантажі та пасажирів куди завгодно.

GMC Yukon

GMC Yukon Фото: General Motors

Початкова ціна: 68 895 доларів США

GMC Yukon — найдорожчий повнорозмірний позашляховик у цьому списку. Він величезний, але при цьому має комфортний салон, тиху їзду та точне керування.

Згідно з рейтингом iSeeCars, GMC Yukon посів десяте місце серед позашляховиків, які, найімовірніше, здатні проїхати понад 400 тисяч км.

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Honda Pilot

Honda Pilot Фото: Скриншот

Початкова ціна: 41 595 доларів США

Тим, хто шукає практичний середньорозмірний позашляховик для сім’ї, варто звернути увагу на Honda Pilot.

Pilot, завдяки трирядній компоновці сидінь та збільшеному багажному простору, посів восьме місце серед позашляховиків, які, найімовірніше, зможуть прослужити понад 400 тисяч км.

Lexus GX

Lexus GX Фото: Lexus

Початкова ціна: 64 250 доларів США

Покупці, які вагаються щодо придбання Lexus GX, можуть почуватися впевненіше, ознайомившись із його рейтингом.

Цей середньорозмірний позашляховик посідає п’яте місце у топ-20 позашляховиків, які, найімовірніше, зможуть прослужити понад 400 тисяч км, а також він дуже надійний.

Nissan Pathfinder

Nissan Pathfinder Фото: Nissan

Початкова ціна: 38 040 доларів США

Nissan Pathfinder, який журнал Car and Driver описав як "комфортабельний сімейний автомобіль", є найдешевшим середньорозмірним позашляховиком у цьому огляді.

Він також здатний проїхати понад 400 тисяч км, як і інші автомобілі з цього списку.

Toyota Highlander

Toyota Highlander Фото: Toyota

Початкова ціна: 41 000 доларів США

Кілька позашляховиків Toyota увійшли до рейтингу iSeeCars як автомобілі, які, найімовірніше, зможуть прослужити понад 400 тисяч км. Toyota Highlander посіла дев’яте місце серед своїх конкурентів. На особливу увагу заслуговує також Toyota Highlander Hybrid, яка стрімко піднялася на третє місце в топ-20 позашляховиків.

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