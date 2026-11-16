Скло запотіває навіть у суху погоду: перелік заходів щодо виявлення та усунення вологи в салоні
Найчастіше салон перетворюється на парник через забитий салонний фільтр, вологі килимки або протікаючий радіатор обігрівача. Розбираємо неочевидні причини високої вологості та надаємо інструкцію щодо швидкого просушування автомобіля.
Запотівання скла автомобіля — це не лише притаманне дощовій осінні чи морозній зимі. Часто достатньо просто сісти в салон, що за ніч промерз, у абсолютно сухий ранок, запустити двигун — і лобове скло миттєво вкриється щільною білою пеленою. Фізика цього процесу надзвичайно проста: тепле й вологе повітря з салону стикається з холодною поверхнею скла, випадаючи в осад у вигляді мікроскопічних крапель конденсату, повідомляє Motor1.
Приховані джерела вологи
Головним джерелом вологи є самі пасажири. Чим більше людей у машині, тим швидше їхнє дихання насичує закритий простір салону водяною парою. Однак проблема полягає не лише в людях. Справжні джерела вологи ховаються під ногами. Ворсові килимки та заводський ковролін чудово вбирають воду з взуття, повільно віддаючи її в повітря навіть після того, як вони на вигляд висохли.
Додайте до цього мокрі куртки, вологі парасольки, забуті спортивні сумки — і отримаєте ідеальний мікроклімат для постійного запотівання. Якщо скло запотіває регулярно, варто перевірити ущільнювачі дверей та дренажні канали кузова. Забитий водостік миттєво перетворює салон на парилку, блокуючи відведення вологи.
Правильний алгоритм обдування
Вбудований дефростер лобового скла може не лише подавати гаряче повітря. У сучасних автомобілях режим розтуманення автоматично спрямовує потоки на скло, викручує оберти вентилятора на максимум, перекриває рециркуляцію та примусово вмикає компресор кондиціонера. Саме кондиціонер працює як потужний осушувач. Він витягує вологу з потоку, дозволяючи обігрівачу направляти на скло не просто гаряче, а абсолютно сухе повітря. Алгоритм ручного налаштування має бути аналогічним: максимальне обдування, тепле повітря, увімкнений кондиціонер та обов’язковий забір свіжого повітря з вулиці.
Коли конденсат свідчить про несправність
Якщо скло постійно вкривається жирною маслянистою плівкою, а в салоні відчувається характерний солодкуватий запах, проблема набагато серйозніша, ніж мокрі килимки. Це класичний симптом пробитого радіатора обігрівача. Охолоджувальна рідина випаровується й осідає на триплексі. Їздити з такою поломкою не можна. Антифриз токсичний, а оглядовість падає до нуля. Ще один частий винуватець хронічної вогкості — наглухо забитий салонний фільтр. Він банально перекриває приплив свіжого повітря, зводивши нанівець всю роботу кліматичної установки.
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