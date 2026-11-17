Корейський спорткар із повним приводом зносив одразу чотири вкладиші шатунів. Розбирання показало, що маслознімальні кільця повністю заклинилися, перетворивши турбодвигун на пожирача мастила.

Дорогий фінал корейського турбодвигуна. Канал I Do Cars розібрав 3,3-літровий V6 (G6DP Lambda) від повнопривідного Kia Stinger 2019 року, який вийшов з ладу на позначці 160 000 кілометрів. Знайти цей агрегат на розбірках виявилося неможливо. Ліквідність непрацюючих двигунів цієї серії впала настільки, що звалища просто перестали відправляти їх назад, тому двигун для розбору довелося забирати безпосередньо з дилерського центру, повідомляє Motor1.

Смертельний "золотий пил"

Розтин виявив катастрофу. Двигун вивернув одразу чотири з шести шатунних вкладишів. Металева стружка наглухо забила масляний насос, а з натягувача ланцюга ГРМ сочилася розтерта на пил бабітова крихта. Автор відео влучно назвав ці блискітки "забороненим глітером". Блискуча пудра щільним шаром вкрила головку блоку та масляний піддон, перетворивши нутрощі двигуна на декоративну інсталяцію.

Видео дня

Незважаючи на масштаб руйнувань, вкладиші не розплавилися й не приварилися до шийок колінчастого вала. Двигун все ще можна було провернути вручну. Це свідчить про те, що двигун виходив з ладу повільно. Причина проблеми крилася в мастивознімальних кільцях. Вони намертво застрягли через товстий шар нагару. Кільця перестали знімати мастило зі стінок циліндрів, і V6 почав літрами виштовхувати мастило прямо в камери згоряння. Почалося хронічне масляне голодування.

Економія на технічному обслуговуванні

Причина заїдання кілець банальна — затягнуті інтервали технічного обслуговування. Згідно з регламентом Kia, оливу в Stinger потрібно міняти кожні 10 000 км (6 000 миль) у звичайних умовах, а при важких умовах експлуатації — навіть раз на 5 000 км. Судячи з шару шламу, колишній власник проїжджав від заміни до заміни по 15–16 тисяч кілометрів, попутно ігноруючи рівень на щупі. Поява сторонніх стуків його теж не збентежила. Водій просто доливав оливу в мотор, що стукав, намагаючись відстрочити неминуче.

Ціна недбалості — величезна. Контрактний 3,3-літровий Lambda V6 обійдеться у суму від 4000 до 6000 доларів, і це без урахування надзвичайно дорогих робіт зі зняття та встановлення повнопривідної трансмісії. На тлі цих цифр регулярна перевірка щупа та заміна якісного масла кожні 7–8 тисяч кілометрів виглядають як ідеальна страховка для 365-сильного корейського спорткара.

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