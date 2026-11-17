На честь першої перемоги Генрі Форда в гонках американці випустили лімітовану версію свого трекового монстра. Автомобіль отримав кузов кольору Royal Red, велику кількість відкритого карбону та підрульові пелюстки з переробленого титану від F-22.

Ультрапотужний Ford Mustang GTD 2028 модельного року отримав ексклюзивну версію 1901. Автомобіль створено на честь легендарного гоночного боліда Sweepstakes, на якому Генрі Форд особисто виграв заїзд у 1901 році, забезпечивши стартапу увагу інвесторів. Спецверсія прийшла на зміну пакету Spirit of America і займе близько п’ятої частини від усього тиражу наступного року, повідомляє Motor1.

Екстер'єр та аеродинаміка

Версія 1901 вирізняється глибоким відтінком кузова Royal Red із виразними чорними акцентами. Передній спліттер, масивний задній дифузор, бічні спідниці та величезне антикрило виконані з оголеного вуглепластику. Трасовий пакет Performance Package, який включає агресивне аеродинамічне оперення та програму максимального зниження ваги, тут входить до базової комплектації.

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Магній і титан у салоні

Інженери доопрацювали інтер’єр: центральна консоль, дверні панелі та козирок приладової панелі тепер обшиті натуральною шкірою з цільних шматків. Сидіння отримали оздоблення кольору червоного дерева з контрастною червоною строчкою. Під кермом ховаються перероблені, подовжені пелюстки перемикання передач і нове кільце селектора — обидві деталі надруковані на 3D-принтері з переробленого титану з винищувачів F-22. До переліку доступних опцій нарешті повернулися ковані магнієві диски, які раніше були недоступні через логістичні проблеми постачальника. Вони зменшують непідресорену масу автомобіля одразу на 22,6 кілограма.

Колірна палітра та ДВС

Колірна гама стандартних GTD також розширилася: на зміну відтінкам Sage Green і Blue Metallic прийшли нові Incognito Green і Teal Tonic. Оформлення Liquid Carbon доповнено бірюзовими акцентами. Технічна частина залишилася без змін: під капотом ховається 5,2-літровий компресорний V8 із системою змащення з сухим картером. Потужність становить колосальні 815 к.с. і 900 Н·м крутного моменту. Потужність передається 8-ступінчастою коробкою-"роботом" з подвійним зчепленням, розміщеною на задній осі за схемою transaxle. Максимальна швидкість сягає 325 км/год, а за гальмування відповідають карбон-керамічні механізми Brembo. Прийом замовлень розпочнеться в грудні, а готові автомобілі потраплять до клієнтів у другому кварталі 2027 року.

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