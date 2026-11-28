Продажі позашляховиків зростають з кожним роком. При цьому механіки зазначають, що деякі автомобілі з підвищеною прохідністю просто не варті тих грошей, які на них витрачають.

Деякі позашляховики варті кожної витраченої копійки, а деяких слід уникати за будь-яку ціну. Про це виданню GOBankingRates розповіли американські автоексперти-механіки Кріс Пайл і Майк Вінтер.

Land Rover Range Rover та Land Rover Discovery

Land Rover Discovery Фото: Вiкiпедiя

Позашляховики Land Rover мають погану репутацію, коли йдеться про співвідношення ціни, якості та надійності. Модель Range Rover має занадто багато недоліків, зокрема проблеми з електрообладнанням, охолоджувальною рідиною, турбонаддувом, а також дуже високі витрати на ремонт.

Механіки вважають, що обслуговування та ремонт Discovery також обходяться її власнику дорого.

Toyota 4Runner

Toyota 4Runner Фото: Вiкiпедiя

Проблеми 4Runner пов’язані з вартістю та нераціональним використанням автомобіля за призначенням. Це чудовий автомобіль, розрахований на бездоріжжя, і більшість водіїв платять за функції, якими ніколи не користуються. Для їзди по шосе краще вибрати дешевший позашляховик.

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Volkswagen Taos

Volkswagen Taos Фото: Вiкiпедiя

П'ятимісний компактний позашляховик Volkswagen, який вважається не надто надійним автомобілем, може потребувати частих і дорогих ремонтів. Тому фахівці рекомендують витратитися на більш "міцну" машину.

Jeep Cherokee/Wagoneer та Jeep Wrangler/Gladiator

Jeep Wrangler Фото: Вiкiпедiя

Grand Cherokee увійшов до десятки найменш надійних автомобілів 2024 року, а Jeep, до того ж, очолює список найгірших автовиробників, пише GOBankingRates.

У цієї моделі часто виникають проблеми з електрообладнанням, трансмісією та витратою масла, через що, на думку механіків, Wagoneer "значно переоцінений".

За словами майстрів, у Wrangler та Gladiator не найдовговічніший двигун. Власники "виснажують" їх на бездоріжжі, а потім скаржаться, що двигун шумить під час їзди по автомагістралі.

Hyundai Tucson

Hyundai Tucson Фото: Вiкiпедiя

Згідно з накопиченим досвідом, Tucson є "бомбою уповільненої дії" через серйозні проблеми з трансмісією та високий рівень відмов двигуна. Механіки рекомендують особливо уникати старих моделей, випущених у період з 2011 по 2017 роки.

Ford Escape EcoBoost та Ford EcoSport

Ford EcoSport Фото: Вiкiпедiя

Між комплектаціями Ford Escape EcoBoost та EcoSport є помітні відмінності у розмірах як усередині, так і зовні, проте обидва позашляховики мають проблеми з довговічністю.

Escape не надто надійний через проблеми з охолоджувальною рідиною, накопичення нагару та витрату масла, а ось EcoSport відрізняється відмовами двигуна та високими витратами на ремонт.

Повнорозмірні позашляховики Chevrolet Tahoe та Suburban, Ford Expedition, Lincoln Navigator, Cadillac Escalade

Chevrolet Tahoe Фото: Вiкiпедiя

Також механіки згадали про проблемні повнорозмірні позашляховики, яких слід уникати. Вони великі, важкі, мають погану аеродинаміку та "ненажерливість".

Ці моделі призначені для перевезення великої родини та буксирування кемпера, тому більшість власників цих транспортних засобів просто переплачують за непотрібні функції.

Позашляховики класу "люкс"

Lexus LX Фото: Вiкiпедiя

Розкішні Range Rover Evoque, Mercedes G550/GLS/EQS, Audi RS Q8, Lexus LX та BMW X7 просто "занадто дорогі" для більшості, вважають механіки.

Нагадаємо, що автомобільний експерт Кріс Пайл назвав чотири марки автомобілів, які він сам розглядав би для купівлі.

Також Фокус повідомляв, що новий позашляховик Toyota 4Runner шокував своєю ціною.