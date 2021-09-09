Stella International Beauty Awards - первая красная дорожка осени

Актеры, певцы, телеведущие, общественные и политические деятели соберутся 11 сентября в концерт-холле Freedom на торжественную церемонию награждения в области красоты и здоровья Stella International Beauty Awards.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

"Уже четвертый раз премия будет отмечать лучших специалистов индустрии красоты Украины — отмечает соорганизатор Премии Дмитрий Слоссер. — В каждой из 11 номинаций — трое сильнейших специалистов, искренне преданных своей работе, признанных и авторитетных. География лауреатов охватывает 12 городов Украины".

Субботним вечером Freedom Hall будет сиять вечерними платьями, сдержанными смокингами, изысканными украшениями и праздничными улыбками. Победителей будут приветствовать звездные гости — Наталья Мосейчук, Валерий Жидков, Ольга Сумская, Влада Литовченко, Яна Луцкая, Олег Савкин, Ольга Богомолец, Людмила Шупенюк, Алексей Суханов, Римма Зюбина, Наталья Васько, Олег Пинчук, Слава Дюденко.

Со сцены свои голоса подарят присутствующим оперная певица Мария Максакова, солист Киевской оперы Роман Лещов и молодые таланты — певица YAGODA и финалист "Голоса страны — 11" Nikko. Ведущие вечера — Татьяна Гончарова и Олег Панюта. Первая красная дорожка осени предполагает стать одним из самых ярких событий светской жизни Украины.