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Померла актриса Ніна Русланова, зірка фільмів "Собаче серце" та "Кін-дза-дза"

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Ніна русланова, актриса, смерть, померла, собаче серце
Фото: ТАСС

Артистці було 75 років, вона захворіла на коронавірус і останні десять днів перебувала в реанімації

Актриса театру та кіно Ніна Русланова померла у віці 75 років після тривалої хвороби. Про її смерть повідомила директорка Гільдії акторів кіно Росії Валерія Гущина. Про це пише ТАСС.

"На 76-му році пішла з життя народна артистка Росії, лауреатка Держпремії Ніна Іванівна Русланова", — написала Гущина.

За її словами, Русланова померла 21 листопада в московській лікарні, де перебувала останні десять днів. Актриса захворіла на коронавірус. Коли вона виявила дихальну недостатність, то Русланова не хотіла їхати до лікарні. Госпіталізували її лише 11 листопада. У неї діагностували пневмонію та порушення серцевого ритму.

Ніна русланова, актриса, смерть, померла, собаче серце
Фото Ніни Русланової з архіву Стаса Садальського
Фото: Соцсети
Ніна русланова, актриса, смерть, померла, собаче серце
Фото: Соцсети

Про смерть артистки також повідомив її колега Станіслав Садальський. За його словами, вона "намагалася триматися", незважаючи на хворобу (акторка раніше перенесла інсульт), і часто йому дзвонила.

"Незважаючи на хворобу, вона намагалася триматися. Часто за старою звичкою дзвонила мені на домашній телефон і намовляла щось на автовідповідач: "Говорить автопривітник!". Із втратою рідних коротшає наше життя — вони йдуть, забираючи з нас свій час. Уже не просто щодня, а щогодини нас розстрілюють новини... Що далі?" — написав Садальський.

Нагадаємо. Ніна Русланова – родом із України, імовірно народилася в Богодухові Харківської області. Роком її народження вказано дату 5 грудня 1945 року, однак це неточна інформація. Двомісячну дівчинку знайшли покинутою та відправили до дитячого будинку. Її записали з по батькові Іванівна, а прізвище їй дала інспекторка дитячих будинків на честь співачки Лідії Русланової.

Ніна русланова, актриса, смерть, померла, собаче серце
Ніна Русланова на початку своєї кар'єри
Фото: Скриншот

На початку 1960-х Ніна Русланова закінчила будівельне училище, після цього працювала штукатуром.

У 1963 році була прийнята до Харківського театрального інституту. У 1965 році вступила до Москви до Театрального училища ім. Б. В. Щукіна.

Із 1969 по 1984 роки Ніна Русланова служила в Державному академічному театрі ім. Євгенія Вахтангова. Згодом була актрисою Московського академічного театру ім. Вл. Маяковського та Московського драматичного театру ім. Рубена Симонова.

Ніна русланова, актриса, смерть, померла, собаче серце
Кадр із фільму "Собаче серце"
Фото: Скриншот

У кіно Русланова дебютувала ще студенткою Театрального училища ім. Б. В. Щукіна. Виконала роль хатньої робітниці Надії у фільмі "Короткі зустрічі" (1967, режисерка Кіра Муратова). Серед інших кіноробіт: Тамара в комедії "Афоня" (1975), Харитина Макарівна у фільмі "Не стріляйте в білих лебедів" (1980), Наташа Адашова в драмі "Мій друг Іван Лапшин" (1984), Галина Борисівна в "Кін-дза-дза" (1986) і куховарка Дарія Петрівна в "Собачому серці" (1988).

Епізод із фільму "Собаче серце"

Остання роль — Крячиха в серіалі про події Громадянської війни 1917-1921 років "Жила-була одна баба". Загалом актриса знялася в більш ніж 130 фільмах і серіалах.

Була заміжня за юристом Геннадієм Рудаковим. Має дочку Олесю й онука Костянтина.