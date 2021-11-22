Померла актриса Ніна Русланова, зірка фільмів "Собаче серце" та "Кін-дза-дза"

Артистці було 75 років, вона захворіла на коронавірус і останні десять днів перебувала в реанімації

Актриса театру та кіно Ніна Русланова померла у віці 75 років після тривалої хвороби. Про її смерть повідомила директорка Гільдії акторів кіно Росії Валерія Гущина. Про це пише ТАСС.

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"На 76-му році пішла з життя народна артистка Росії, лауреатка Держпремії Ніна Іванівна Русланова", — написала Гущина.

За її словами, Русланова померла 21 листопада в московській лікарні, де перебувала останні десять днів. Актриса захворіла на коронавірус. Коли вона виявила дихальну недостатність, то Русланова не хотіла їхати до лікарні. Госпіталізували її лише 11 листопада. У неї діагностували пневмонію та порушення серцевого ритму.

[ + – ] Фото Ніни Русланової з архіву Стаса Садальського Фото: Соцсети Фото: Соцсети

Про смерть артистки також повідомив її колега Станіслав Садальський. За його словами, вона "намагалася триматися", незважаючи на хворобу (акторка раніше перенесла інсульт), і часто йому дзвонила.

"Незважаючи на хворобу, вона намагалася триматися. Часто за старою звичкою дзвонила мені на домашній телефон і намовляла щось на автовідповідач: "Говорить автопривітник!". Із втратою рідних коротшає наше життя — вони йдуть, забираючи з нас свій час. Уже не просто щодня, а щогодини нас розстрілюють новини... Що далі?" — написав Садальський.

Нагадаємо. Ніна Русланова – родом із України, імовірно народилася в Богодухові Харківської області. Роком її народження вказано дату 5 грудня 1945 року, однак це неточна інформація. Двомісячну дівчинку знайшли покинутою та відправили до дитячого будинку. Її записали з по батькові Іванівна, а прізвище їй дала інспекторка дитячих будинків на честь співачки Лідії Русланової.

[ + – ] Ніна Русланова на початку своєї кар'єри Фото: Скриншот

На початку 1960-х Ніна Русланова закінчила будівельне училище, після цього працювала штукатуром.

У 1963 році була прийнята до Харківського театрального інституту. У 1965 році вступила до Москви до Театрального училища ім. Б. В. Щукіна.

Із 1969 по 1984 роки Ніна Русланова служила в Державному академічному театрі ім. Євгенія Вахтангова. Згодом була актрисою Московського академічного театру ім. Вл. Маяковського та Московського драматичного театру ім. Рубена Симонова.

[ + – ] Кадр із фільму "Собаче серце" Фото: Скриншот

У кіно Русланова дебютувала ще студенткою Театрального училища ім. Б. В. Щукіна. Виконала роль хатньої робітниці Надії у фільмі "Короткі зустрічі" (1967, режисерка Кіра Муратова). Серед інших кіноробіт: Тамара в комедії "Афоня" (1975), Харитина Макарівна у фільмі "Не стріляйте в білих лебедів" (1980), Наташа Адашова в драмі "Мій друг Іван Лапшин" (1984), Галина Борисівна в "Кін-дза-дза" (1986) і куховарка Дарія Петрівна в "Собачому серці" (1988).

[ + – ] Епізод із фільму "Собаче серце"

Остання роль — Крячиха в серіалі про події Громадянської війни 1917-1921 років "Жила-була одна баба". Загалом актриса знялася в більш ніж 130 фільмах і серіалах.

Була заміжня за юристом Геннадієм Рудаковим. Має дочку Олесю й онука Костянтина.