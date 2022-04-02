Померла Олександра Яковлева, зірка фільмів "Чародії" та "Екіпаж"

Відомій акторці та колишній віцемеру Калінінграда була 64 роки.

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У Санкт-Петербурзі після тривалої боротьби з раком померла Олександра Яковлева, зірка фільмів "Екіпаж" і "Людина з бульвару Капуцинів". Про це повідомив режисер Микола Лебедєв, пише Kommersant.

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Яковлева — псевдонім акторки, його вона взяла на честь свого діда, її справжнє прізвище Іванес. Акторка народилася в Калінінграді, її виховувала бабуся після того, як її батьки загинули в ДТП.

Дебют Олександри відбувся у фільмі "Екіпаж" (1979) – першому радянському фільмі-катастрофі. Й одразу потрапила у скандал, бо саме у цьому фільмі Яковлева з'явилася у кількох еротичних сценах із Леонідом Філатовим.

[ + – ] Олександра Яковлева й Олександр Абдулов у фільмі "Чародії" Фото: Скриншот

Потім був фільм-казка "Чародії", де Яковлева зіграла роль Оленки, а для ролі міс Діани в картині "Людина з бульвару Капуцинів" її обрав сам Андрій Миронов, подивившись кінопроби. Щоправда, вокальні партії за неї озвучувала Лариса Доліна.

[ + – ] Олександра Яковлева й Андрій Миронов у фільмі "Людина з бульвару Капуцинів" Фото: Скриншот

Олександра була одружена чотири рази. Ще студенткою Олександра вийшла заміж за однокурсника Валерія Кухарешіна. У шлюбі, який тривав 7 років, народилися Кіндратій та Єлизавета. Після розлучення акторка говорила про колишнього чоловіка лише хороше.

З другим чоловіком Яковлева познайомилася на зйомках фільму "Парашутисти". Обранцем акторки став професійний парашутист Калью Аасмяе. Заради нього акторка навіть змінила прізвище.

Її третім чоловіком став відомий телеведучий Олександр Невзоров. Сама акторка говорила, що це був "жартівливий шлюб". "Ні про які серйозні стосунки не йшлося", — зізнавалася акторка.

Незабаром Олександра повернулася до Калью Аасм'я. Їхній шлюб тривав понад 30 років, але розпався у 2017 році.

У 1990-х, коли кінематограф переживав не найкращі часи, Яковлева повернулася у Калінінград і звернулася за допомогою до мера міста. Їй запропонували посаду віцемера. Вона була відповідальна за сферу туризму в Калінінграді. Віцемером Олександра була п'ять років, але після зміни влади в місті пішла з посади. Була членом партії "Яблуко".

У Санкт-Петербурзі познайомилася з Олегом Тіньковим і почала працювати в аеропорту "Пулково", з 2010 року — муніципальним депутатом і в підрозділі РЗ.

У 2016 році вона знялася в римейку фільму "Екіпаж", а в 2019 розповіла, що захворіла на рак і хвороба прогресує. Вона пройшла два десятки курсів хіміотерапії, але вони не допомогли.

[ + – ] Олександра Яковлева незадовго до смерті Фото: ТАСС

Яковлеву поховають у Калінінграді, де спочивають її родичі.