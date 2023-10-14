Маршу Мендельсона — 180. Найдивніші весілля в кіно: потойбічне, криваве, фантастичне, потойбічне

14 жовтня 1843 року "Весільний марш" Мендельсона прозвучав уперше — і тепер майже дві сотні років не вщухає.

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У "Весільного маршу" Фрідріха Мендельсона — грандіозний ювілей. Він уперше прозвучав на виставі за шекспірівською п'єсою — причому на весіллі Осла і Цариці — про що ми поговоримо окремо. А зараз Фокус згадує фільми з найбільш незвичайними весіллями: де щось пішло не за планом (який зазвичай ретельно розробляють наречені): "Мертва наречена", "Наречена-втікачка", "Веном-2", "Убити Білла-2" і "Моє піратське весілля".

"Мертва наречена": весілля після смерті

Не побоїмося і скажемо: це анімаційний шедевр Тіма Бертена — смішний, зворушливий, романтичний, містичний з непередбачуваними сюжетними ходами.

Дія відбувається у Великій Британії у вікторіанську епоху. Хлопця дівчину, Віктора і Вікторію, збираються одружити. Сім'я Віктора — багаті риботорговці, Ван Дорти хочуть долучитися до аристократичного, але збіднілого роду Еверглотів — це батьки Вікторії.

Зустрівшись, Віктор і Вікторія розуміють, що створені одне для одного. Однак на репетиції весілля Віктор хвилюється, плутає слова і після тікає до лісу, щоб вивчити шлюбну обітницю. Там він, нарешті, визубрив церемоніальну фразу і навіть одягнув каблучку, як тренування — на сучок дерева. Однак сучок виявляється пальцем мертвої нареченої, яка прокидається від потойбічного сну і затягує новоявленого нареченого в царство мертвих.

Унікальність мульта в тому, що світи мертвих і живих там регулярно перетинаються. І на вигляд страшні мешканці потойбічного світу частенько шляхетніші та красивіші внутрішньо, ніж деякі живі громадяни, здатні на підлості та моторошні злочини. Але справедливість тріумфує в обох світах.

Додамо, що озвучував Віктора — Джонні Депп, з якого Бертон частково і "змалював" головного героя.

Зворушливий епізод із мульта "Мертва наречена"

"Наречена-втікачка": вічна втікачка

Дівчина Меггі Карпентер красива і розумна. Але у неї є один "бзик": вже тричі її вели під вінець, але вона щоразу втікала з-під вівтаря. Меггі зірвала таким невигадливим чином три весілля. Місцеві журналісти назвали її нареченою-втікачкою.

У Нью-Йорку колумніст USA Today Айк Грем вирішує написати статтю про Меггі, почувши її історію від одного забулдиги в барі. Той дещо перебільшив кількість її втеч, назвавши цифру "сім". Айк не став перевіряти і наклепав текст, супроводивши його барвистими визначеннями на кшталт: "Меггі — мужоїдка і ненаситна богиня".

До журналу прийшло спростування, що Карпентер тікала з власних весіль тричі. Журналіста звільняють за спотворення фактів, але дають шанс: нехай поїде на батьківщину Меґґі в містечко Гейл і опише все як є, тим паче, що вічна втікачка зібралася заміж учетверте — за тренера шкільної футбольної команди Боба.

Картина зміцнила зоряний статус Річарда Гіра і Джулії Робертс, зібравши при бюджеті $70 млн у світовому прокаті $309 млн.

Трейлер фільму "Наречена-втікачка"

"Веном-2": фантастично-маніячне весілля

"Веном-2" — розкішна чорна комедія за коміксами, де Вуді Гаррельсон зіграв серійного вбивцю-маніяка Клетуса Кеседі, що чекає на смертну кару. Раптово в нього вселяється злісний інопланетний веном-симбіот (симбіот — це інопланетний організм, якому, щоб вижити на Землі, потрібно бути в симбіозі зі своїм носієм — людиною) Карнаж.

Одразу ж злочинець ламає ґрати і виходить на волю, визволивши незабаром і свою кохану — Френсіс Беррісон, яка небезпечна і "озброєна" здатністю маніпулювати звуком: кричить так, що мама-не горюй (у її ролі Наомі Гарріс).

Опинившись разом, маніякова парочка вирішує влаштувати собі весілля, а як гостей примусово "запросити" туди своїх ворогів: журналіста, слідчого тощо. — усіх, хто сприяв їхньому затриманню або довгостроковій ізоляції.

Авантюра майже увінчалася успіхом, але як завжди все зриває одна прикра обставина: жінці не потрібно так несамовито кричати на власному весіллі. Це занадто.

Епізод, де "молоді" — чи то пак два монстри — вирішили одружитися

"Убити Білла-2": криваве весілля

Квентін Тарантіно і так проливав чимало крові у своїх стрічках, але в дилогії "Убити Білла" він перевершив себе: кровища тут ллється тоннами. Наприклад, із шиї обезголовленої катаною жертви потік крові — одразу б'є в стелю, наче з брандспойта (думаємо, цей агрегат і використовували для зйомок). Це перша особливість картини. Друга — тут діє кілька дам-кілерів, які як вбивають направо і наліво, так і розбираються між собою — це члени банди "Гадюки".

Головна героїня Беатрікс, яку грає Ума Турман, теж член цього бандформування на прізвисько Чорна мамба. Опинившись у становищі від ватажка-наставника-коханця Білла (Девід Карадайн, який переконливо грає негідників), вона вирішує зістрибнути з кримінальної теми: зникнути з угруповання і зажити нормальним життям — заради майбутньої дитини.

Це їй майже вдається. Але в каплицю "Дві сосни" на околиці техаського міста Ель-Пасо, де мало відбутися її вінчання з нареченим на ім'я Томмі, заявляється Білл, а згодом — решта "гадюк". Вони розстрілюють гостей і родичів, а вагітну на пізньому терміні наречену — б'ють до смерті.

Далі за сюжетом — винахідлива помста Чорної мамби.

Епізод фільму "Різанина в каплиці"

"Моє піратське весілля": терористичне захоплення

Дженніфер Лопес — чемпіонка, як і Джулія Робертс, за фільмами про весілля. Але якщо героїня Робертс із церемоній регулярно втікала, то персонажі Дженніфер — ні. Однак з ними там вічно щось трапляється.

Молодята Том і Дарсі раді гостям на тропічному острові: весілля по-багатому. Але всіх захоплять терористи. Наречений із нареченою не здадуться, а чинитимуть гідний опір. Не надто твереза наречена Джей Ло з гранатою — серйозна загроза.

У стрічці безліч трюків. У трейлері навіть є той самий епізод, який міг реально трагічно закінчиться для зірки.

В одній зі сцен сукня головної героїні обмоталася навколо колеса автомобіля, що падає зі скелі. І їй дивом вдалося врятуватися завдяки порваній тканині. В одному з дублів тканина і справді застрягла, а машина продовжила їхати назад, затягуючи Ло за собою. Добре, що в цей момент актор-партнер Джош Дюамель тримав її за руку! "Я дивлюся на Джоша і кричу йому: "Не відпускай мене, будь ласка". А він каже: "Я з тобою! Якщо ти впадеш, я теж упаду", — згадала з жахом актриса. Трюк насправді не такий вже й складний, але, як правило, саме на таких щось неприємне і відбувається. На щастя, все обійшлося.