Топ сериалы ноября: возвращение "Игры в кальмара", новая Годзилла и комедия о молодоженах
У листопаді любителям "малих екранів" платформи подарують безліч прем'єр. У цьому ряду — комедія "Прокляття" з Еммою Стоун про молодят-телеведучих, які прагнуть стати батьками. Серіал про нові витівки невгамовної Годзілли "Монарх: Спадщина монстрів". Вестерн "Законники" — про першого американського темношкірого федерального маршала. Детектив "Злочинці" — про відплату, що наздогнала грабіжників банків, які давно забули, на які гроші непогано влаштувалися.
Кіномани не пропустять заключну частину популярного серіалу "Корона", де трапиться загибель принцеси Діани в автокатастрофі. Також в очікуванні другого сезону "Гри в кальмара" Netflix випустив реаліті-шоу за мотивами першого: краще щось, ніж нічого. А до 60-річчя легендарного науково-фантастичного серіалу "Доктор Хто" цього місяця вийде його спецвипуск.
"Законники: Басс Ривз" / Lawmen: Bass Reeves
- США, 2023, вестерн
- Прем'єра: 5 листопада
- Сезон: 1
- Платформа: Paramount+
- У ролях: Девід Ойелоуо, Дональд Сазерленд, Денніс Куейд
Сюжет серіалу базується на житті та діяльності першого в історії США темношкірого федерального маршала Басса Ривза (наглядає від держави — за шерифом). У ролику його запитує хлопчик: "Ти злочинець чи законник?" — "І те, і те", — незворушно відповідає Басс у виконанні Девіда Ойелоуо.
Динаміка, зловісне клацання барабаном револьвера, незрозумілий розклад, але щоразу зрозуміло, що правий той, хто швидше стріляє: всі інгредієнти успішного вестерну в проєкті є.
Серіал — частина всесвіту "Єллоустоуна", а його виконавчим продюсером виступив головний американський "вестернознавець" Тейлор Шерідан. Не обійшлося і без літератури, проєкт має белетристичну основу: два романи про Басса Рівза письменника Сідні Томпсона — "Йди за янголами, йди за голубами" і "Пекло на кордоні".
"Винуватці" / Culprits
- Велика Британія, 2023, детектив, бойовик, драма
- Прем'єра: 8 листопада
- Сезон: 1
- Платформа: Disney+/ Hulu
- У ролях: Джемма Артертон, Нейтан Стюарт-Джарретт, Едді Іззард
Сьогодні ці люди — законослухняні громадяни, а ще вчора вони пограбували банк і грамотно після цього залягли на дно. Колишні гангстери "обросли" сім'ями, ведуть цілком мирне обивательське життя, залишивши позаду своє злочинне минуле.
Але минуле несподівано знаходить їх у сьогоденні: невідомий убивця починає нападати на головних героїв — по черзі. Чому? Хто ця людина, що перетворює їхнє життя на пекло? Це належить з'ясувати. У трейлері життя бандитів "на громадянці" красиво обставлене, немов це побутова сімейна драма. Тим цікавіше, як у цей жанр увірветься інший — бойовик на тему помсти.
"Прокляття" / The Curse
- США, 2023, комедія
- Прем'єра: 10 листопада
- Сезон: 1
- Платформа: Showtime
- У ролях: Емма Стоун, Нейтан Філдер, Бенні Сафді.
Молодята, двоє популярних телеведучих Ашер і Вітні Сігел починають будувати власний будинок і замислюються про те, щоб завести дитину. Однак останній пункт ніяк не здійснюється. Спроби завагітніти не дають результатів, а стосунки пари стають дедалі більш напруженими. "Адже ми ж хороші?" — дедалі частіше подружжя ставить собі це запитання. То чому ж не виходить? Не інакше, хтось наклав на них прокляття.
Серіал спродюсований і написаний канадським коміком Нейтаном Філдером у співавторстві з американським сценаристом і актором Бенні Сафді.
"Монарх: Спадщина монстрів" / Monarch: Legacy of Monsters
- США, фантастика, пригоди, жахи
- Прем'єра: 17 листопада
- Сезон: 1
- Платформа: Apple TV+
- У ролях: Курт Рассел, Анна Савай, Вайатт Рассел, Марі Ямамото
Після епічної битви між Годзіллою і титанами, що знищила Сан-Франциско, людство нарешті зізнається собі в тому, що монстри існують. У всякому разі — в кіно.
Головні герої, брат і сестра, продовжують справу батька і виявляють зв'язок своєї сім'ї з секретною організацією "Монарх", що проводила генетичні досліди. Це розслідування приводить героїв у доленосні 50-ті до армійського офіцера Лі Шоу, якому вдалося з'ясувати якусь страшну правду.
Для Курта Рассела це буде перший з 1977 року телевізійний проєкт.
Ролик видовищний: монстри лізуть з усіх щілин. Але Годзіла, зрозуміло, перекриває всіх своїм гучним ревом.
Корона / The Crown
- Велика Британія, США, 2016 — 2023, історія, драма, біографія
- Прем'єра — 16 листопада
- Платформа: Netflix
- Сезон: 6 Частина: 1
- У ролях: Імельда Стонтон, Джонатан Прайс, Леслі Менвілл
Дія шостого сезону розгортатиметься з 1997 по 2005 рік. У фільмі покажуть прем'єрство лейбориста Тоні Блера, загибель і похорон принцеси Діани, початок стосунків між принцом Вільямом і Кейт Міддлтон, а також весілля принца Чарльза і Камілли Паркер-Боулз — фінал на позитиві.
У шостому сезоні до ролі королеви Єлизавети II повернеться Імельда Стонтон, яка вже втілила її образ у п'ятому сезоні. Джонатан Прайс знову зіграє чоловіка королеви принца Філіпа, Домінік Вест знову з'явиться в образі принца Чарльза, а Елізабет Дебікі повторить роль принцеси Діани. Тим часом, Ед Маквей і Мег Белламі вперше втілять на екрані принца Вільяма і Кейт Міддлтон.
Шостий сезон "Корони" буде розділений на дві частини — перші чотири епізоди вийдуть 16 листопада 2023 року, інші шість — 14 грудня.
Доктор Хто (спецвипуск, 2023) / Doctor Who (specials, 2023)
- Великобританія, 1963-2023, фантастика, пригоди
- Спецвипуск із 3 серій
- Прем'єра: 25 листопада
- Платформа: BBC One, Disney+
- У ролях: Ніл Патрік Гарріс, Жаклін Кінг, Джемма Редгрейв
Спецвипуски 2023 року британського науково-фантастичного телесеріалу "Доктор Хто" включають три серії, спеціально приурочені до святкування 60-річчя проєкту. Як головний сценарист повернувся Расселл Ті Дейвіс. Вихід першої серії "Зоряний звір" призначено на 25 листопада 2023 року, останньої серії "Смішок" — на 9 грудня 2023 року. Прем'єра відбудеться на каналі BBC One у Великій Британії та Ірландії, а в решті світу — на стримінговому сервісі Disney+.
Судячи з трейлеру — розмах (космічні перестрілки і монстри) і гумор (англійська) будуть на рівних.
І бонусом до нашої добірки — реаліті-шоу за мотивами культового південнокорейського серіалу "Гра в кальмара"
"Гра в кальмара: Виклик" / Squid Game: The Challenge
- Великобританія, 2023, реаліті-шоу
- Прем'єра: 22 листопада
- Сезон: 1
- Платформа: Netflix
Глядачі по всьому світу чекають на продовження південнокорейського серіалу "Гра в кальмара", який щойно вийшов на Netflix 17 вересня 2021 року, як одразу став культовим. За сюжетом, головний герой — ігроман, який одного разу зустрічає в метро незнайомця-вербувальника: той пропонує йому зіграти на гроші в дитячу гру. А потім герой потрапляє на шоу "Гра в кальмара" з величезним грошовим призом, але на шляху до нагороди учасники гинуть. Рекорд серіалу: за 28 днів він набрав понад 1,65 мільярда годин перегляду.
Однак поки творці все обіцяють другий сезон, але нічого не видають, стримінговий сервіс Netflix (англійська філія) видав на гора реаліті-шоу "Гра в кальмара: Виклик" — за мотивами "Гри в кальмара". У проєкті, як і в сюжеті оригінального серіалу, візьмуть участь 456 осіб — з різних країн. Герої проходитимуть випробування, подібні до тих, що були в "Грі в кальмара", таким чином борючись за найбільший приз в історії реаліті-шоу — 4,56 млн доларів.
Різниця з серіалом тільки в тому, що вбивати тих, хто програв, ніхто не збирається, учасники "Гри в кальмара: Виклик" залишаться неушкодженими, проте без травм, як просочується інфо, все таки не обійшлося.