Топ сериалы ноября: возвращение "Игры в кальмара", новая Годзилла и комедия о молодоженах

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У листопаді любителям "малих екранів" платформи подарують безліч прем'єр. У цьому ряду — комедія "Прокляття" з Еммою Стоун про молодят-телеведучих, які прагнуть стати батьками. Серіал про нові витівки невгамовної Годзілли "Монарх: Спадщина монстрів". Вестерн "Законники" — про першого американського темношкірого федерального маршала. Детектив "Злочинці" — про відплату, що наздогнала грабіжників банків, які давно забули, на які гроші непогано влаштувалися.

Кіномани не пропустять заключну частину популярного серіалу "Корона", де трапиться загибель принцеси Діани в автокатастрофі. Також в очікуванні другого сезону "Гри в кальмара" Netflix випустив реаліті-шоу за мотивами першого: краще щось, ніж нічого. А до 60-річчя легендарного науково-фантастичного серіалу "Доктор Хто" цього місяця вийде його спецвипуск.

"Законники: Басс Ривз" / Lawmen: Bass Reeves

США, 2023, вестерн

Прем'єра: 5 листопада

Сезон: 1

Платформа: Paramount+

У ролях: Девід Ойелоуо, Дональд Сазерленд, Денніс Куейд

Сюжет серіалу базується на житті та діяльності першого в історії США темношкірого федерального маршала Басса Ривза (наглядає від держави — за шерифом). У ролику його запитує хлопчик: "Ти злочинець чи законник?" — "І те, і те", — незворушно відповідає Басс у виконанні Девіда Ойелоуо.

Динаміка, зловісне клацання барабаном револьвера, незрозумілий розклад, але щоразу зрозуміло, що правий той, хто швидше стріляє: всі інгредієнти успішного вестерну в проєкті є.

Серіал — частина всесвіту "Єллоустоуна", а його виконавчим продюсером виступив головний американський "вестернознавець" Тейлор Шерідан. Не обійшлося і без літератури, проєкт має белетристичну основу: два романи про Басса Рівза письменника Сідні Томпсона — "Йди за янголами, йди за голубами" і "Пекло на кордоні".

Трейлер серіалу "Законники: Басс Рівз"

"Винуватці" / Culprits

Велика Британія, 2023, детектив, бойовик, драма

Прем'єра: 8 листопада

Сезон: 1

Платформа: Disney+/ Hulu

У ролях: Джемма Артертон, Нейтан Стюарт-Джарретт, Едді Іззард

Сьогодні ці люди — законослухняні громадяни, а ще вчора вони пограбували банк і грамотно після цього залягли на дно. Колишні гангстери "обросли" сім'ями, ведуть цілком мирне обивательське життя, залишивши позаду своє злочинне минуле.

Але минуле несподівано знаходить їх у сьогоденні: невідомий убивця починає нападати на головних героїв — по черзі. Чому? Хто ця людина, що перетворює їхнє життя на пекло? Це належить з'ясувати. У трейлері життя бандитів "на громадянці" красиво обставлене, немов це побутова сімейна драма. Тим цікавіше, як у цей жанр увірветься інший — бойовик на тему помсти.

Трейлер серіалу "Винуватці"

"Прокляття" / The Curse

США, 2023, комедія

Прем'єра: 10 листопада

Сезон: 1

Платформа: Showtime

У ролях: Емма Стоун, Нейтан Філдер, Бенні Сафді.

Молодята, двоє популярних телеведучих Ашер і Вітні Сігел починають будувати власний будинок і замислюються про те, щоб завести дитину. Однак останній пункт ніяк не здійснюється. Спроби завагітніти не дають результатів, а стосунки пари стають дедалі більш напруженими. "Адже ми ж хороші?" — дедалі частіше подружжя ставить собі це запитання. То чому ж не виходить? Не інакше, хтось наклав на них прокляття.

Серіал спродюсований і написаний канадським коміком Нейтаном Філдером у співавторстві з американським сценаристом і актором Бенні Сафді.

Трейлер серіалу "Прокляття"

"Монарх: Спадщина монстрів" / Monarch: Legacy of Monsters

США, фантастика, пригоди, жахи

Прем'єра: 17 листопада

Сезон: 1

Платформа: Apple TV+

У ролях: Курт Рассел, Анна Савай, Вайатт Рассел, Марі Ямамото

Після епічної битви між Годзіллою і титанами, що знищила Сан-Франциско, людство нарешті зізнається собі в тому, що монстри існують. У всякому разі — в кіно.

Головні герої, брат і сестра, продовжують справу батька і виявляють зв'язок своєї сім'ї з секретною організацією "Монарх", що проводила генетичні досліди. Це розслідування приводить героїв у доленосні 50-ті до армійського офіцера Лі Шоу, якому вдалося з'ясувати якусь страшну правду.

Для Курта Рассела це буде перший з 1977 року телевізійний проєкт.

Ролик видовищний: монстри лізуть з усіх щілин. Але Годзіла, зрозуміло, перекриває всіх своїм гучним ревом.

Трейлер серіалу "Монарх: Спадщина монстрів"

Корона / The Crown

Велика Британія, США, 2016 — 2023, історія, драма, біографія

Прем'єра — 16 листопада

Платформа: Netflix

Сезон: 6 Частина: 1

У ролях: Імельда Стонтон, Джонатан Прайс, Леслі Менвілл

Дія шостого сезону розгортатиметься з 1997 по 2005 рік. У фільмі покажуть прем'єрство лейбориста Тоні Блера, загибель і похорон принцеси Діани, початок стосунків між принцом Вільямом і Кейт Міддлтон, а також весілля принца Чарльза і Камілли Паркер-Боулз — фінал на позитиві.

У шостому сезоні до ролі королеви Єлизавети II повернеться Імельда Стонтон, яка вже втілила її образ у п'ятому сезоні. Джонатан Прайс знову зіграє чоловіка королеви принца Філіпа, Домінік Вест знову з'явиться в образі принца Чарльза, а Елізабет Дебікі повторить роль принцеси Діани. Тим часом, Ед Маквей і Мег Белламі вперше втілять на екрані принца Вільяма і Кейт Міддлтон.

Шостий сезон "Корони" буде розділений на дві частини — перші чотири епізоди вийдуть 16 листопада 2023 року, інші шість — 14 грудня.

Трейлер 6 сезону (1 частина) серіалу "Корона"

Доктор Хто (спецвипуск, 2023) / Doctor Who (specials, 2023)

Великобританія, 1963-2023, фантастика, пригоди

Спецвипуск із 3 серій

Прем'єра: 25 листопада

Платформа: BBC One, Disney+

У ролях: Ніл Патрік Гарріс, Жаклін Кінг, Джемма Редгрейв

Спецвипуски 2023 року британського науково-фантастичного телесеріалу "Доктор Хто" включають три серії, спеціально приурочені до святкування 60-річчя проєкту. Як головний сценарист повернувся Расселл Ті Дейвіс. Вихід першої серії "Зоряний звір" призначено на 25 листопада 2023 року, останньої серії "Смішок" — на 9 грудня 2023 року. Прем'єра відбудеться на каналі BBC One у Великій Британії та Ірландії, а в решті світу — на стримінговому сервісі Disney+.

Судячи з трейлеру — розмах (космічні перестрілки і монстри) і гумор (англійська) будуть на рівних.

Трейлер спецвипуску "Доктора Хто"

І бонусом до нашої добірки — реаліті-шоу за мотивами культового південнокорейського серіалу "Гра в кальмара"

"Гра в кальмара: Виклик" / Squid Game: The Challenge

Великобританія, 2023, реаліті-шоу

Прем'єра: 22 листопада

Сезон: 1

Платформа: Netflix

Глядачі по всьому світу чекають на продовження південнокорейського серіалу "Гра в кальмара", який щойно вийшов на Netflix 17 вересня 2021 року, як одразу став культовим. За сюжетом, головний герой — ігроман, який одного разу зустрічає в метро незнайомця-вербувальника: той пропонує йому зіграти на гроші в дитячу гру. А потім герой потрапляє на шоу "Гра в кальмара" з величезним грошовим призом, але на шляху до нагороди учасники гинуть. Рекорд серіалу: за 28 днів він набрав понад 1,65 мільярда годин перегляду.

Однак поки творці все обіцяють другий сезон, але нічого не видають, стримінговий сервіс Netflix (англійська філія) видав на гора реаліті-шоу "Гра в кальмара: Виклик" — за мотивами "Гри в кальмара". У проєкті, як і в сюжеті оригінального серіалу, візьмуть участь 456 осіб — з різних країн. Герої проходитимуть випробування, подібні до тих, що були в "Грі в кальмара", таким чином борючись за найбільший приз в історії реаліті-шоу — 4,56 млн доларів.

Різниця з серіалом тільки в тому, що вбивати тих, хто програв, ніхто не збирається, учасники "Гри в кальмара: Виклик" залишаться неушкодженими, проте без травм, як просочується інфо, все таки не обійшлося.