Борису Гребенщикову — 70: його цитати про російсько-українську війну і топ 7 хітів "Аквариума"

Лідер гурту "Аквариум" Борис Гребенщиков у російсько-українській війні одразу став на бік України. Сьогодні, в ювілей рок-зірки Фокус згадує найяскравіші образи творчості, найкращі пісні "Аквариума" і цитати Гребенщикова про війну.

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Борис Гребенщиков (нар. 27 листопада 1953) — лідер рок-гурту "Аквариум", організованого 1972 року. Поряд із рок-групою Андрія Макаревича "Машина времени" (утворена в 1969 році) "Аквариум" є найстарішим рок-колективом СРСР (до складу якого тоді входила Україна), який до сих пір активно гастролює і випускає альбоми. На сьогодні в "Аквариума" 24 студійні альбоми. У самого Гребенщикова (або Б.Г.) — 15 сольних. Обидва рок-лідери одразу висловилися про різке неприйняття агресії РФ щодо України і після 24 лютого виїхали з Росії.

Фокус зібрав цитати ювіляра про російсько-українську війну, згадав віхи його кар'єри і склав топ 7 потужних хітів "Аквариума".

Борис Гребенщиков про російсько-українську війну

28 лютого 2022 року

"Війна з Україною — це безумство. А люди, які розв'язали її, — ганьба Росії", — сказав БГ у своєму відеозверненні.

4 червня 2022 року

Борис Гребенщиков підкреслив, що в Україні — справжня війна, а не "спецоперація", як пишуть росЗМІ. Співак додав, що всі російські ЗМІ в принципі пишуть неправду: "У нинішній Росії всі засоби масової інформації брешуть".

"Ви розумієте, якщо в центрі Європи одна країна напала на іншу і весь світ мовчить, тому що країна, яка напала, має ядерну кнопку, то, вибачте, стан непристойний, — висловився артист. — Я вважаю, те, що відбувається в Україні — це ганьба: ганьба всього світу і Росії особливо. Не будемо товкти воду в решеті. Ми всі знаємо, що відбувається. Безглуздо це обговорювати. Війна триває вісім років, тому що бандитів привезли з Бєлгорода і Ростова і закинули їх у Донецьк. Усі знають це. Немає сенсу приховувати. У мене дуже багато знайомих живе на Донбасі. Тому я більш менш розумію, що відбувається", — пояснив музикант.

12 січня 2023 року

"Це і є фашизм — знищення однієї нації іншою за національно-культурною ознакою, — сказав укотре про російсько-українську війну лідер "Акваріума". — Ті, хто підтримує цю війну — психічно хворі, але вони мають владу, тому вони можуть розчавити танками, знищити, посадити до в'язниць, розстріляти будь-яку людину, яку вони зустрінуть на вулиці".

Мін'юст РФ заніс до реєстру іноземних агентів Бориса Гребенщикова. "Б.Б. Гребенщиков здійснював концертну діяльність у зарубіжних країнах з метою надання фінансової допомоги Україні. Виступав проти спеціальної військової операції в Україні. Отримував підтримку від іноземних джерел. Проживає за межами Російської Федерації", — йдеться в повідомленні Мін'юсту РФ.

У чому фішка стилю Бориса Гребенщикова і його "Аквариума"

Загалом у БГ і "Акваріума" приблизно тисяча пісень. Голос Бориса Гребенщикова дуже впізнаваний, але щодо мелодій — є (як каже музичний критик Артемій Троїцький) 10-12 умовних "лекал", які автор підбирає залежно від настрою композиції. Головна особливість творчості "Акваріума" — це образні, символічні вірші. Попри весь свій складний образний ряд вони, здебільшого, поділяються на два типи: ліричні — про богоявлення і сатиричні — про богозалишеність. До першого типу належить, наприклад, пісня "10 стрел" або "Иван Бодхидхарма":

"Иван Бодхидхарма движется с юга

На крыльях весны

Он пьет из реки,

В которой был лед

Он держит в руках географию

Всех наших комнат

Квартир и страстей".

До другого типу належить пісня, написана у вересні 2023 року, — "Не забыто", де рядки про сучасну Росію: "Обухотворенные, штабелями сложенные и обезбоженные".

Часто у Гребенщикова виходили пророчі тексти. Тільки їхній сенс прояснювався не відразу, а поступово. Ось, наприклад, уривок із пісні Гребенщикова "Электричество" (1984).

"Слишком рано для цирка,

Слишком поздно для начала похода к святой земле.

Мы движемся медленно, словно бы плавился воск;

В этом нет больше смысла —

Здравствуйте, дети бесцветных дней!

Если бы я был малиново-алой птицей,

Я взял бы тебя домой.

Если бы я был…"

1984 рік — крайня точка застою. Рухаємося повільно. Але ще "рано для цирка", який почнеться в перебудову (період 1985-1990). Однак він неминучий — адже дорога до його протилежності — храму — замовлена.

Нами тоді керувало абсолютне безвір'я: віру в соціалізм ми втратили, а до релігії були по-радянськи байдужі. Тому "пізно для початку походу до святої землі" — ми не віримо ні в що. Наша доля — "безбарвні дні", сірість. А хто ж малиново-червоний птах?

Це вогненний Фенікс — символ духовного відродження. Гребенщиков каже, що якби він міг ним стати, спробував би духовно "оновити" нас (повернув нам себе, "взяв додому"), але, на жаль, Борис — не фенікс.

Пророчий сенс цих рядків можна оцінити тільки переживши перебудову, кризові дев'яності й оклигавши у 2000-ті.

Але як таке складається? Думаю, на це запитання і сам Гребенщиков виразно не відповість.

"Якщо ви, слухаючи мої пісні, не бачите сліпучі картини, мені вас шкода", — якось сказав Б.Г. Справді, почувши, наприклад, рядки з пісні Дело Мастера Бо" : "Дракон приземлился на поле – поздно считать, что ты спишь…" — складно забути цю картину.

Музикант чуйно відчуває час. У перебудову гримів його "Поезд в огне" (1987): "Мы ведем войну уже семьдесят лет, нас учили, что жизнь – это бой, но по новым данным разведки мы воевали сами с собой".

У 2002 році, коли при владі вже був Путін і гриміла Друга Чеченська війна, у пісні "Аквариума" "500" пролунали вкрай похмурі слова: "По улицам провинции метет суховей, моя Родина, как свинья, жрет своих сыновей. Патриотизм значит просто "убей иноверца": эта трещина проходит через мое сердце. В мутной воде не видно концов, мертвые хоронят своих мертвецов". Сьогодні ми розуміємо, що це — початок убивчої політики, яку вже тоді став проводити президент РФ.

У 2014 році, коли почалися всім відомі події в Криму і на Донбасі, Гребенщиков на них відгукнувся соціально-жорстким альбомом "Соль". У грудні 2014 року він приїхав із презентацією до Києва. У концертному клубі Stereo Plaza люди стояли в проходах: зібралося 6 тисяч людей. Я був на тому концерті. Війна увірвалася у творчість Б. Г.: такого соціально-гострого Гребенщикова ніхто не чув із 1980-х. Музика звучала люто, агресивно, а кожен рядок з його нових пісень — як ножем по серцю. Зал реагував оваціями на особливо яскраві рядки, на кшталт такого: "Будешь в Москве, остерегайся говорить о святом – не то служители любви вобьют тебя в землю крестом".

Найсвіжіша на сьогодні робота Гребенщикова — це мініальбом "Богрукиног", випущений 29 вересня 2023 року, — із сатирою на російську владу і про жахи війни: "Черный лебедь прокладывает курс, черный лебедь – в поле битого кирпича…"

Топ 7 хітів рок-гурту "Аквариум"

"Поезд в огне" ("Полковник Васин"): найсоціальніша пісня БГ — про перебудову.

"Аквариум" – "Поезд в огне"

"Город золотой": найвідоміша пісня "Аквариума" (причому не їхнього авторства, саундтрек фільму "Асса") — про рай.

"Город" — концертне виконання "Аквариума"

"Черный истребитель": наймістичніша — про боротьбу з дияволом, зокрема внутрішню.

"Черный истребитель": концертне виконання "Аквариума"

"Стаканы": найбільш алкогольна з пісень "Аквариума" — про програну боротьбу з випивкою.

Кліп з образами з українського мультфільму "Острів скарбів"

"Гарсон номер 2": — про час і вічність.

Кліп "Аквариума" на пісню "Гарсон номер 2"

"Нае…али": найбільш саркастична — про зраду.

Пісня Бориса Гребенщикова "Нае*али": концертний варіант

"Сидя на красивом холме": про кохання.