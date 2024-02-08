Топ 7 фільмів лютого. Продовження "Дюни", байопік про Боба Марлі, фільми — призери Канн і Берлінале

Фокус відібрав найгучніші лютневі кінопрем'єри, серед яких головна — "Дюна. Друга частина" Дені Вільнева.

Related video

Лютий для кіноманів аж рябить від жанрового розмаїття. Прем'єра місяця — друга частина "Дюни": чекаємо помсти принца Атрейдеса за віроломне знищення його сім'ї. Кінокомікси від Marvel запускають на екрани нову героїню — Мадам Павутину, що володіє даром ясновидіння. Байопік про культового музиканта, батька стилю реггі — Боба Марлі. Фільм "Смак пристрасті" з Жюльєтт Бінош, що взяв "Срібного ведмедя" на Берлінале, розповідає про класичний любовний трикутник. "Зона інтересу", що отримала Гран-прі в Каннах, оповідає про непросте сімейне життя коменданта німецького концтабору. А наші кінематографісти покажуть пригодницьку мелодраму "Інший Франко" — не про письменника, а про льотчика.

Інший Франко

Україна, 2021, мелодрама, пригоди

Прем'єра: 8 лютого

У ролях: В'ячеслав Довженко, Ахтем Сеітаблаєв, Надія Левченко

Червень 1941, у маєтку Франка у Львові — несподіваний гість. Це старий друг Петра Франка — Андрій Грищук. Пліч-о-пліч вони йшли крізь роки та події і разом стояли біля витоків скаутської організації "Пласт". Разом вони боролися за кохання однієї жінки — два бойових льотчики. Разом вони рятувалися з палаючого літака і вибиралися з полону. А в радянському Харкові не дали загинути від голоду дітям. А тепер вони — у вогні Другої світової. Це історія дружби та суперництва двох справжніх чоловіків.

Очікування від фільму чималі: у ньому зайняті два найзатребуваніші на сьогодні українські актори: В'ячеслав Довженко ("Кіборги", "Свінгери") і Ахтем Сеітаблаєв ("Додому"). Обом чудово вдаються романтичні типажі, а рівень ролика обіцяє якісне кіно.

Трейлер фільму "Інший Франко"

Мадам Павутина / Madame Web

США, 2024, фантастика, екшн, комікси, супергероїка

Прем'єра: 14 лютого

У ролях: Дакота Джонсон, Сідні Свіні, Ізабела Мерсед

Мадам Павутина, героїня коміксів Marvel, вперше з'явилася 1980 року — вона мутантка з екстрасенсорними здібностями, яка може бачити майбутнє й альтернативні реальності, пов'язані з так званою Павутиною долі.

Ще Мадам Павутина була пов'язана з Людиною-павуком. У коміксах Мадам Павутину зображували немолодою сліпою жінкою (у різних версіях міфів богині долі бувають сліпими бабками похилого віку). Однак у стрічці "Мадам Павутина" Дакота Джонсон ("50 відтінків сірого") грає молоду версію героїні Marvel.

За сюжетом героїня Дакоти Кассандра Вебб намагається в кафе захистити юних дівчат від нападу невідомого, схожого на чорну Людину-павука. Коли Кассандру ранять, вона повертається в сьогодення й усвідомлює, що сцена була видіннями майбутнього.

Складно сказати, наскільки вдало Мадам Павутина увіллється до лав супергероїв Marvel. З одного боку — нещодавно був приголомшливо-заслужений успіх у заключної частини трилогії "Вартових Галактики" (прем'єра — травень 2023 року). З іншого — феєричний провал "Марвелів" (прем'єра відбулася в листопаді 2023 року): за бюджету в $220 млн картина заробила лише $197 млн доларів (щоб фільм вийшов хоча б у нуль, він має принести прибутку удвічі більшого за бюджет — половину зборів забирають кінотеатри). Екран покаже.

Трейлер фільму "Мадам Павутина"

Боб Марлі: Одне кохання / Bob Marley: One Love

США, 2024, біографія, драма, музика

Прем'єра: 15 лютого

У ролях: Кінгслі Бен-Адір, Лашана Лінч, Джеймс Нортон

Байопік присвячений життю Боба Марлі: від початку його сходження до слави — до раннього відходу. Марлі — один із найвідоміших виконавців у світі, який заснував новий напрям у попмузиці — реггі.

У 1973 році два альбоми ямайця Боба Марлі вийшли на міжнародному лейблі Island (британо-ямайська філія Universal Music Group). Вони стали сенсацією на Заході. Відомий англійський рок-гітарист Ерік Клептон, який мав чуття на успіх, 1974-го записав кавер пісні Марлі I Shot the Sheriff, який очолив американський хіт-парад.

Наступні шість років Боб Марлі вже у статусі світової зірки перетворював реггі з регіональної, екзотичної музики острова Ямайка на найпопулярніший стиль. Майже в кожного відомого рок-поп-виконавця є річ у цьому жанрі.

Трейлер стрічки — дуже проникливий. Він показує, як Боб Марлі своєю музикою запобіг спалаху громадянської війни на рідному острові. Але не без жертв: на музиканта було скоєно замах. Однак він не зупинив артиста від наміру до кінця довести свою місію — встановити на острові мир, а сонячний стиль реггі прищепити попмузиці планети.

Трейлер фільму "Боб Марлі: Одне кохання"

Смак пристрасті / Avec amour et acharnement

Франція, 2023, мелодрама, романтика

Прем'єра: 15 лютого

У ролях: Жюльєтт Бінош, Венсан Ліндон

Перекладають назву фільму і напряму — "З любов'ю і люттю". Картина отримала "Срібного ведмедя" за найкращу режисуру на Берлінському кінофестивалі 2022 року.

Сара і Жан відпочивають на Лазурному березі. Пара разом 10 років і за цей час їхні почуття не згасли. Сара працює ведучою на радіо, у Жана, який колись був професійним гравцем у регбі, з роботою не ладнається — він відсидів 10 років і все ще не встав на ноги. Баланс сімейного життя порушує випадково зустрінутий Сарою на дорозі мотоцикліст — це людина зі спільного минулого подружжя — екскоханець Сари і колишній дружок Жана. Франсуа пропонує Жану роботу в спортивному агентстві, той вимушено погоджується. Сара запевняє Жана, що все буде добре, але сама в це не вірить: її непереборно тягне до Франсуа...Загалом, приготуйтеся: починаються справжні французькі пристрасті.

Трейлер фільму "Смак пристрасті"

Зона інтересу / The Zone of Interest

США, Велика Британія, Польща, 2023, біографія, драма, історія

Прем'єра: 22 лютого

У ролях: Сандра Хюллер, Крістіан Фрідель

У британського режисера Джонатана Глейзера ("Побудь у моїй шкурі") велика схильність до естетського формалізму. B цій роботі ця його властивість втілена повною мірою. "Зона інтересів" є вкрай вільною екранізацією однойменного роману Мартіна Еміса. На початку стрічки глядач бачить чудовий сімейний пікнік: батько, мати, дві дівчинки, двоє хлопчиків і немовля. Вид на озеро. Мальовничий сад. Тільки неприємний високий паркан нагадує, що поруч із їхнім райським куточком — табір смерті "Освенцим", який у Третьому рейху називали "Зоною інтересів". А голова показаної начебто ідеальної сім'ї — комендант цього концтабору.

У Каннах-2023 картина була удостоєна Гран-прі.

Трейлер фільму "Зона інтересів"

Вбивця демонів: Навчання Хаширу / Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba — To the Hashira Training

Японія, 2019-2024, аніме

Прем'єра: 22 лютого

Вперше в Україні відбудеться прем'єра мультфільму зі всесвіту культового аніме, що має у світі велику кількість фанів. На сайті kino-teatr.ua рейтинг очікування у стрічки — 9.1 з 10.

Фільм "Вбивця демонів" розповідає про завершення жорстокої битви між людиною Тандзіро Камадою та Четвертим Вищим Місяцем демона Хантенгу. А також про тріумф демона Недзуко над Сонцем: усі демони горять на Сонці, а вона — ні.

На випадок, якщо ви не зрозуміли: Тандзіро — головний винищувач демонів і рятівник людства і сюжет крутиться навколо його глобальної битви за виживання виду Homo sapiens.

Ця прем'єра — пробна куля, піде — не піде. Мультфільм демонструватиметься англійською мовою з українськими субтитрами.

Трейлер "Вбивця Демонів: Навчання Хаширу"

Дюна: Частина друга / Dune: Part Two

США, 2024, драма, фантастика, екшн

Прем'єра: 29 лютого

У ролях: Тімоті Шаламе, Зендая Коулман, Стеллан Скарсгард, Остін Батлер, Крістофер Вокен, Дейв Батіста, Хав'єр Бардем

Режисер Дені Вільнев для екранізації розділив однойменний культовий роман Френка Герберта на дві половини. Перша частина "Дюни" сподобалася і глядачам, і критикам. Фільм був номінований на 10 премій "Оскар" і отримав шість із них, але — не в головних номінаціях.

Картина вийшла восени 2021 року, а 24 лютого 2022 року в Україні сталося реальне повномасштабне вторгнення. І що стосується української публіки, то нас вразило, наскільки справжнє військове вторгнення нагадувало побачене нещодавно на екрані. Перша частина "Дюни", до речі, 8 лютого ще раз виходить в український прокат: можете перевірити свої відчуття.

І ми ще напишемо докладніше про "Дюну-2". Але якщо коротко, то сюжет будується навколо помсти принца Атрейдеса Дому Харконненів, який знищив його сім'ю. Пол Атрейдес і його мати, леді Ребекка, зв'язуються з фріманами — вільними кочівниками пустелі. З їхньою допомогою вони сподіваються здійснити відплату і повернути владу.

Гігантські черв'яки, розміром із хмарочос, нікуди не поділися — так само нападають. Вони і Девіду Лінчу вдалися в екранізації 1984 року. Щоправда, решта там була не такою незабутньою. Чекаємо на нову версію знаменитого фантастичного роману з нетерпінням.

Трейлер фільму "Дюна: Частина друга"

Важливо