Росіяни на фестивалі у Франції видали за свій український фільм "Тіні забутих предків"

Посольство України вже звернулося до організаторів заходу розібратися у ситуації та відновити справедливість.

Related video

На фестивалі російського кіно в Парижі та у місті Таверна фільм "Тіні забутих предків", знятий режисером Сергієм Параджановим, покажуть в рамках програми як витвір "російської культури". Про це йде мова у матеріалі "Укрінформу".

Враховуючи таку ситуацію, посольство України у Франції закликало представників компетентних органів вжити відповідних заходів, які б допомогли відновити справедливість.

Українські дипломати наголосили, що культуру продовжують в цинічний спосіб використовувати як елемент узаконення агресії Росії. Не секрет, що багато років цей фестиваль "російського фільму" підтримувала російська влада. Таким чином, стверджують у посольстві, попри ніби формальну зміну організаторами акцентів, значна частина їх методів залишається без змін.

Зазначимо, що культова кінострічка Сергія Параджанова стала частиною програми Фестивалю російського кіно, який організувала асоціація "Інша Росія". Мова йде про вже десятий захід подібного типу, і цього року його присвятили пам'яті опозиціонера Олексія Навального.

У тексті запрошень росіян на фестиваль сказано, що, на їх думку, попри все насилля з боку чинного політичного керівництва, потрібно спрямовувати всі зусилля для захисту і просування російської культури, у тому числі у сфері кінематографу.

Зазначимо, що зйомки фільму Сергія Параджанова "Тіні забутих предків" відбулися на кіностудії імені Олександра Довженка у 1964 році. Стрічка стала популярною на низці міжнародних кінофестивалів. До того ж через протести проти арештів українських інтелектуалів фільм почали вважати одним із головних символів руху дисидентів та боротьби українців із радянським режимом.

У ніч на 11 березня стало відомо, що український фільм "20 днів у Маріуполі" став володарем кінопремії "Оскар" як найкращий документальний фільм року.