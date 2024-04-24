Інтеграція нових медіа-технологій в кінематограф: Інтерв'ю з відомою акторкою та режисеркою Софією Манаковою

У сучасному світі, де швидкі технологічні зміни безперервно трансформують ландшафт культури та розваг, особливо помітним стає цей вплив у кінопромисловості. Новітні технології, такі як штучний інтелект, віртуальна та розширена реальність, відкривають небачені досі можливості для кінематографістів, розширюючи горизонти творчості та способи взаємодії з аудиторією. У цю епоху, коли технології революціонізують кінопромисловість, ми спілкуємося з видатною акторкою та режисером Софією Манаковою, щоб зрозуміти, як ці зміни впливають на мистецтво кіно.

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Софіє, як ви бачите вплив віртуальної та доповненої реальності на сучасне кіновиробництво?

Софія Манакова: Віртуальна та доповнена реальність вносять у кінематограф нові можливості для створення глибоко занурених середовищ, які здатні радикально трансформувати сприйняття історій. Посилаючись на дослідження Жанет Мюррей та інших теоретиків нових медіа, можна сказати, що ці технології дозволяють розширити просторові та наративні межі кіно.

Які виклики та можливості представляє використання машинного навчання в процесі постпродакшн?

Софія Манакова: Машинне навчання може суттєво спростити та прискорити процеси постпродакшн, такі як монтаж, колірна корекція та звуковий супровід. Це, як вказується в дослідженнях Ієна Гудфеллоу та його колег, може значно знизити вартість виробництва, роблячи кіно доступнішим для широкої аудиторії.

"Генеративні моделі є ключовим фактором машинного креативу, що дозволяє машинам виходити за рамки того, що вони бачили раніше, і створювати щось нове". — Ієн Гудфеллоу

Як ви оцінюєте вплив глобалізації на кіноіндустрію, Софіє?

Софія Манакова: Глобалізація сприяє інтеграції культурних та кінематографічних підходів, що збагачує кіно новими ідеями та перспективами. Ґрунтуючись на роботах культурологів, таких як Едвард Саїд, можна стверджувати, що це явище сприяє створенню більш різноманітного та інклюзивного кінематографічного контенту.

На мою думку, це явище не тільки відкриває двері для крос-культурного діалогу, але й змушує нас переосмислити традиційні наративи. Інтеграція різних культур у кіно може слугувати мостом, який з'єднує різні куточки світу, надаючи глядачам унікальний взгляд на різноманітність світової культури та сприяючи більшій толерантності та взаєморозумінню.

Софія Манакова про адаптацію в кіноіндустрії

У сучасному світі кіноіндустрія стикається з безпрецедентними викликами та можливостями, які приносять технології та глобалізація. Ці зміни вимагають від нас, професіоналів, не тільки адаптації, але й активного використання новітніх інструментів для підвищення якості та значущості наших творів. Ми маємо бути готовими приймати ці виклики, використовувати їх на користь культурного різноманіття та забезпечувати глибший артистичний вираз у наших фільмах.