Топ 7 серіалів травня. "Справжній чоловік", "Інтерв'ю з вампіром", "Доктор Хто", "Темна матерія"

Фокус підібрав сім гучних травневих прем'єр у різних жанрах, скрізь у центрі сюжету нових проєктів — чоловік, що бореться.

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Дивна річ, але в центрі сюжету головних телепрем'єр травня перебуває сильний чоловік, який намагається врятувати свою сім'ю та оточення від несприятливих обставин. Воєнний час навіяло? "Справжній чоловік" — серіал про магната, який рятує свою бізнес-імперію від знищення. Чорна комедія "Бодкін" — про блогера в ірландському містечку, який намагається докопатися до причин зникнення тут людей і з'ясовує страшні речі. Фантастичний трилер "Темна матерія" — про вченого, який усіма силами хоче повернути свою сім'ю, що загубилася в альтернативній реальності. У неовестерні "За межами" господар ранчо захищає сім'ю від непрошених гостей: земних і космічних. Прем'єрний серіал "Ерік" — з Бенедиктом Камбербетчем у ролі ляльковода, який намагається вийти на зв'язок зі зниклим сином. А в новому "Докторі Хто" весело рятувати світ уперше буде темношкірий актор — британець Шуті Ґатва.

Справжній чоловік / A Man in Full

США, 2024, драма, бізнес

Прем'єра: 2 травня

Платформа: Netflix

Сезон: 1

Серій: 6

У ролях: Джефф Деніелс, Даян Лейн, Том Пелфрі

У центрі сюжету мінісеріалу, заснованого на однойменному романі знаменитого письменника і журналіста Тома Вулфа (1930-2018) 1998 року — магнат нерухомості з Атланти Чарлі Крукер. Він стикається з нещадними конкурентами, які, буквально його ображаючи, намагаються знищити його корпорацію. Незважаючи на поважний вік, старий лев приймає виклик і безстрашно кидається в бійку, балансуючи на межі банкрутства. Його завдання — врятувати свою бізнес-імперію і своє ім'я.

Трейлер знято захопливо й експресивно, явно інтригує. І що особливо радує — шість серій серіалу "Справжній чоловік" вийдуть одночасно.

Трейлер серіалу "Справжній чоловік"

Темна матерія / Dark Matter

США, 2024, драма, трилер, фантастика

Прем'єра: 8 травня

Платформа: Apple TV+

Сезон: 1

Серій: 9

У ролях: Джоел Еджертон, Дженніфер Коннеллі, Алісе Брага, Джиммі Сімпсон

Головний герой цього серіалу — фізик із Чикаго Джейсон Дессен, який раптово опиняється в альтернативній версії свого життя: і дружина інша, і діти. Найцікавіше, що він сам створював портали у лабораторних контейнерах. Тобто, науковий експеримент пройшов вдало, але чомусь Джейсона це не тішить, йому дуже хочеться повернутися у свою затишно-звичну реальність. Догрався зі своїми контейнерами.

Перша причина подивитися серіал "Темна матерія" — це чудовий австралійський актор Джоел Еджертон ("Великий Гетсбі", "Обі Ван Кенобі"). Друга — проєкт заснований на однойменному бестселері Блейка Крауча 2016 року, який сам же і написав сценарій.

Перші дві серії — одразу, решта — щотижня.

Трейлер серіалу "Темна матерія"

Бодкін / Bodkin

США, 2024, чорна комедія, трилер

Прем'єра: 9 травня

Платформа: Netflix

Сезон: 1

Серій: 7

У ролях: Вілл Форте, Шивон Каллен, Робін Кара

Типовий фільм, де тихе містечко насправді виявляється місцем проживання чудовиськ. Кельтське свято Савань в ірландському містечку Бодкін уже ніхто не відзначає. 25 років тому тут сталася серія зникнень. Команда розслідувачів на чолі з відомим блогером вирішує дізнатися в чому справа і чим займаються місцеві жителі.

Трейлер зроблено атмосферно. Діалог звідти:

— Ірландія — красива країна із зеленими пагорбами.

— А мені видається, що це гори лайна...

Американський комік Вілл Форте зіграє блогера, який прибув до Ірландії, щоб знайти своє історичне коріння, але захопиться пошуками зниклих людей і нарветься на низку жахів.

Сім серій серіалу "Бодкін" вийдуть одразу.

Трейлер серіалу "Бодкін"

Доктор Хто / Doctor Who

Велика Британія, 1963-2024, наукова фантастика, пригоди

Прем'єра: 11 травня

Платформа: BBC One, Disney+,

Сезон: 14

Серії: 8

У ролях: Шуті Ґатва, Міллі Гібсон

Прем'єра першого в історії темношкірого Доктора Хто — його зіграє Мізеро Шуті Ґатва ("Барбі"), шотландський актор руандійського походження. У ролі помічниці Доктора Хто — британка Міллі Гібсон, вона на контрасті буде блондинкою.

У серіалі багато абсурдного гумору на кшталт літаючих лондонських телефонних будок, і десь він нагадує культове комедійне шоу "Монті Пайтон". У цьому сезоні "Доктора Хто" пародіюють багато науково-фантастичних парадоксів, на кшталт "ефекту метелика".

Трейлер 14 сезону серіалу "Доктор Хто"

Інтерв'ю з вампіром / Interview With the Vampire

США, 2022-2024, драма, горор, містика

Прем'єра: 12 травня

Платформа: AMC+

Сезон: 2

Серій: 8

У ролях: Сем Рід, Джейкоб Андерсон

Основні події цього готичного горору, знятого за мотивами знаменитого циклу романів "Вампірські хроніки" американської письменниці Енн Райс, розгортаються в XIX столітті в Луїзіані. У центрі сюжету — два вампіри: Луї де Пон Дю Лак і Лестат де Ліонкур. Вони — гей-пара, яка разом уже 77 років.

Серіал 2022 року не став млявим віддзеркаленням блокбастера 1994 року з Бредом Піттом і Томом Крузом, тож — виходить продовження. Кров, розбірки, труни, що відкриваються, темні пристрасті — в наявності.

Трейлер серіалу "Інтерв'ю з вампіром"

За межами / Outer Range

США, 2022-2024, трилер, вестерн, містика

Прем'єра: 16 травня

Платформа: Prime Video

Сезон: 2

Серій: 7

У ролях: Джош Бролін, Імоджен Путс, Том Пелфрі

Власник ранчо на диких теренах Вайомінгу змушений битися за свою землю і сім'ю проти віроломних сусідів. Не тільки земних, а й космічних. У цих небезпечних місцях знаходяться якісь моторошні ями, де зникають ковбої. Але головному герою вдається тримати як сімейний фронт, так і космічний.

Критики охрестили серіал "За межами" міксом "Єллоустона" і "Секретних матеріалів".

У головній ролі Джош Бролін — той самий суперлиходій і пожирач всесвітів Танос із "Месників".

Усі сім епізодів вийдуть одночасно.

Ерік / Eric

США, 2024, драма

Прем'єра: 30 травня

Платформа: Netflix

У ролях: Бенедикт Камбербетч, Айван Морріс Хау, Гебі Гоффман

Дія відбувається в Нью-Йорку в 1980-ті роки. Вінсент — ляльковод і творець популярного дитячого телешоу. Одного разу дорогою до школи пропадає його дев'ятирічний син Едгар.

Убитий горем батько виявляє малюнки сина, на яких зображена блакитна лялька-монстр на ім'я Ерік, і знаходить розраду в дружбі з цим уявним монстром, який нібито живе під ліжком Едгара. Деструктивна поведінка Вінсента все більше віддаляє його від сім'ї, колег по роботі та детективів, які розшукують Едгара.

Складно судити про якість проекту за цим трейлером. Запорукою успіху серіалу "Ерік" поки що залишається тільки могутня фігура Бенедикта Камбербетча, обличчя якого в ролику і драматичне, і виразне. Сценаристка фільму — Ебі Морган, вона полюбляє складати історії на стику художнього і документального ("Залізна леді", "Суфражистка").