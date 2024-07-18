"Вікінги: Вальгалла". Як неспішний серіал про битви і дуелі врятувала шведка Фріда Густавссон

Третій сезон серіалу "Вікінги: Вальгалла" все-таки призначений більше для фанатів саги про вікінгів, оскільки не досягає високого емоційного градуса.

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11 липня стартував 3-й сезон американського серіалу від Netflix "Вікінги: Вальгалла", заснованого на сагах про Лейфа Ерікссона, його сестру Фрейдіс Еріксдоттір і короля Норвегії Гаральда Сігурдссона — Суворого. Усі — реальні історичні особи, найяскравіші постаті кінця так званої Епохи вікінгів (VIII — XI століття). Дія фільму розгортається в XI столітті, через століття після подій першого серіалу "Вікінги" (2013-2020). На Rotten Tomatoes від преси — 95%, від глядачів — 67%. Фокус розібрався, чому такий розрив між оцінками публіки і критиків.

Події 3-го сезону серіалу "Вікінги: Вальгалла" відбуваються через 7 років після фіналу 2 сезону (2023). У нових серіях воїн-мандрівник Лейф Ерікссон (Сем Корлетт) шукає шляхи до Золотої землі — для цього шерстить у захоплених містах усі архіви з картами. Судячи з реальної біографії цієї історичної особи, канадсько-американські автори серіалу жадають, щоб він... відкрив Америку. Раніше Колумба на 5 століть. Територіально — десь у районі сучасної Канади. Вчені стверджують, що там і справді були поселення вікінгів.

Чарівна сестра Лейфа — Фрейдіс Еріксдоттір (Фріда Ґуставссон) стала лідером язичницького Йомсборґа, де виховала їхнього з принцом Норвегії Гаральдом Сіґурдссоном (Лео Сутер) сина — теж Гаральда.

Серіал "Вікінги: Вальхалла". Брат Лейф і сестра Фріда

На народ Фрейдіс напав Магнус Олафссон — син Олафа Гаральдссона. У 2-му сезоні Фрейдіс вбила Олафа, тож Магнус захотів їй помститися і заразом позбутися її як духовного лідера язичників.

Слуги Магнуса отруїли частину населення Йомсборга, підло підкинувши отруйні гриби в борошно — це щось на зразок першого застосування хімічної зброї. Але Фрейдіс, на відміну від войовничого, але підлого і тупого Магнуса, розумна і винахідлива — тому їй вдалося впоратися як з його інтригами, так і з прямими нападами. Хоча один із них закінчився для неї великою проблемою.

Вікінги: корпоративні розбірки

А Гаральд Сігурдссон — майбутній король Норвегії Гаральд Суворий — у першій серії штурмує Сіракузи, зайняті сарацинами. Він служить візантійському імператору Михайлу IV Пафлагонському — як стражник разом зі своїми сімома сотнями вікінгів. Для чого? Назбирати золота, зокрема — трофейного, щоб було з чим повернутися в рідну Норвегію.

Гаральд починає конкурувати з імператорським генералом — лютим і буйним гігантом Георгієм Маніаком (Флоріан Мунтяну). На початку першої серії Михаїл IV не тільки втомився штурмувати ісламські Сіракузи, а й мало не потрапив у полон до еміра. Імператор розлючений, він хоче припинити піврічну облогу. Гаральд обіцяє йому піднести Сіракузи на блюдечку. Тут уже Маніак у люті починає доводити владиці, що "вікінги, які загубилися, — не більше, ніж охоронці і лізуть не у свої справи". "А довірте нам штурм", — хитро, але віддано посміхнувся Гаральд.

У подібних сценах не полишає відчуття, що все це нагадує корпоративні війни, а не історичні. Автори якось дещо безглуздо накладають сучасні стосунки на історичних персонажів, немов це не військова рада в наметі імператора, а нарада в резиденції компанії "Форд". Звідси й головний недолік цього сезону: забагато інтелектуальних ігор і всіляких хитромудрих пасток, у фільмі бракує пристрасті. Тому критики в захваті, а публіка сприймає прохолодніше.

Спасителька Фріда

У стрічці постійно використовується типовий серіальний прийом: перемикання з одного місця дії на інше в той самий час. Ми навіть потрапляємо в резиденцію Римського Папи, який принижує, як може, короля Англії, Данії та Норвегії Кнуда Великого (валлійський актор Бредлі Фрігард) — новонаверненого християнина. З одного боку, це освіжає розповідь (покази різних місць, а не приниження) і глядачеві дає об'ємне бачення, але з іншого — теж серйозно знижує темп серіалу, який триває всі 8 серій — ні добре, ні погано.

До плюсів серіалу "Вікінги: Вальгалла" можна зарахувати масштаб і розмах: усе дорого. У "царствених" осіб віриш.

Безумовно гарна сама по собі шведська модель і актриса Фріда Густавссон. Вона нічого особливо не грає, але своєю харизмою і модельною посмішкою приємно висвітлює ті похмурі часи. Її язичниця грайливо спокушає проїжджих лікарів і вміло впорається з проблемою приборкання жорстокого і недалекого Магнуса.

Лео Сутер у ролі супервоїна Гаральда Сігурдссона переконливий, б'ється потужно, але йому, мабуть, як і Сему Корлетту в ролі Лейфа Ерікссона, не вистачає якоїсь родзинки, яка, безумовно, є у Фріди. Як лиходій хороший і колишній румунський боксер Флоріан Мунтяну в образі генерала-садиста Маніака.

Лео Сутер у ролі Гаральда Суворого

Неспішний темп серіалу, ставка на інтриги та багатоходові комбінації робить його схожим на партію в шахи: ті, хто "підсіли" на минулих "Вікінгів", додивляться. Але оскільки рівень емоцій — так собі, то не думаю, що він приверне багато нової аудиторії. Однак у такого "розумного" підходу є свої плюси: у фіналі всі лінії красиво сходяться і буде цілком гідна сентиментальна сцена. Фріда витягнула своїм талантом і її!