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Артем Колюбаєв, відомий український кінопродюсер і меценат, активно займається благодійністю, підтримуючи різні соціальні, культурні, медичні ініціативи та армію. Разом з колегами по культурному фронту він заснував кілька благодійних організацій, які допомагають українським військовим та цивільним, що постраждали від війни.

Одним із провідних проектів, у якому задіяний Колюбаєв, є ГО "Спілка підприємців теле та кіноіндустрії". Ця організація з початку повномасштабного вторгнення привезла до України майже 2 тисячі автомобілів для ЗСУ, ТРО, Нацгвардії, ДСНС та інших підрозділів, а також відремонтувала понад тисячу машин для бойових завдань. Організація постійно передає для потреб Сил оборони амуніцію, сучасну техніку, РЕБ, старлінки, генератори, ліки та продукти харчування.

Колюбаєв також підтримує цивільних, що постраждали від війни, завдяки постійним колабораціям з бізнесами та зборам. Крім того, він активно фінансує театральні постановки, виставки та концерти, оскільки вірить, що інвестиції в культуру важливі для збереження національної ідентичності та розвитку суспільства.

Своїм прикладом Артем Колюбаєв надихає інших долучатися до благодійності та доводить, що кожен може зробити свій внесок у покращення життя людей та розвиток України.

Крім численних благодійних проектів, Колюбаєв дбає про розвиток української кіноіндустрії під час війни. Він переконаний, що кіно є потужним засобом вираження культурних цінностей, історії та національної ідентичності, а також важливим для підтримки національного духу та єдності.

Вітчизняні кінострічки можуть ефективно протистояти пропаганді та дезінформації, доносячи правдиву інформацію про події в Україні до міжнародної спільноти. Кіно також служить засобом документування подій та створення історичної пам'яті, що дозволить майбутнім поколінням відтворити події сучасної війни та дізнатися правду про військові злочини та терор Росії.

Крім фіксації історичних подій, кіноіндустрія створює робочі місця та сприяє економічному розвитку, що особливо важливо в умовах війни.

Артем Колюбаєв щоденно працює для зміцнення культурного фронту та підтримки військових на передовій, роблячи свій внесок у наближення великої перемоги України.