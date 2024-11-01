108 історій та світлин від видатних жінок: до 65-річчя бренду Mattel випускає унікальну книгу "Моя історія Барбі"

100% прибутку від продажу книги буде передано організації UN Women UK.

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1 листопада 2024 року – з нагоди святкування 65-річчя бренду Барбі, компанія Mattel оголошує про випуск спеціального видання книги під назвою "Моя історія Барбі", що містить зворушливі оповіді від натхненних друзів бренду про те, що для них означала Барбі протягом багатьох років.

Ця унікальна колекція включає 108 історій та світлин від відомих особистостей, шанувальників і колекціонерів Барбі, і доступна для замовлення вже сьогодні. Всі кошти від продажу підуть на підтримку UN Women UK (зареєстрованої благодійної організації) у рамках продовження проєкту Барбі «Долай бар’єр до мрії» (Barbie Dream Gap), що має на меті створити рівні можливості для дівчаток.

З моменту свого заснування у 1959 року Барбі стала символом розширення можливостей, креативності та безмежних перспектив. Вона супроводжувала дітей у їхніх пригодах і відкриттях, надихаючи багатьох на формування власного шляху. Щоб відзначити свою багату історію, Барбі запросила друзів з усіх куточків світу поділитися своїми спогадами та враженнями про те, як вона вплинула на їхнє життя.

"Моя історія Барбі" містить особисті історії від улюблених знаменитостей, таких як актриса Дама Гелен Міррен; модель та актриса Клаудія Шиффер; актриса Шеррі Руні; модель, актриса та засновниця Gurls Talk Адвоа Абоа; астронавтка Європейського космічного агентства Саманта Крістофоретті; чемпіонка світу та Європи з плавання Сюмейє Бояджі; дворазова паралімпійська медалістка, п'ятикратна чемпіонка світу з триатлону та лікарка Сусанна Родрігес; рестораторка та письменниця Асма Хан й інші. Серед них є історії від двох чарівних українок: володарки шести олімпійських медалей, дві з яких золоті, шестиразової чемпіонки світу та восьмиразової чемпіонки Європи з фехтування на шаблях Ольги Харлан, а також блогерки, дизайнерки й косплеєрки Аліни Гніденко. Усі вони діляться тим, як Барбі вплинула на їхнє життя та кар'єру, а також підкреслюють незмінний вплив Барбі на покоління та галузі, як-от мистецтво, спорт, STEM ("природничі науки" (Science), "технологія" (Technology), "інженерія" (Engineering) та "математика" (Mathematics)) та багато інших.

Українська фехтувальниця на шаблях Ольга Харлан відмічає:

«Для мене велика честь стати частиною книги "My Barbie Story" разом із видатними жінками зі всього світу: жінками різного віку, професій, кольору шкіри, тими, хто має мрію і віру в те, що вона здійсниться, якщо до неї наполегливо йти.

Я дуже хочу, щоб дівчата, які читатимуть мою історію в цій книзі, розуміли, що нездійсненних мрій не буває, якщо віриш у себе, у тих, хто поруч, і не здаєшся ні за яких обставин.

Сподіваюся, що моя сторінка допомагатиме дівчатам вірити в себе, коли важко. І вірю, що багато дівочих мрій здійсниться завдяки цій чудовій книзі.»

Українська дизайнерка Аліна Гніденко ділиться своїми враженнями від участі у проєкті:

«Я рада бути частинкою всесвіту Барбі і допомогти дівчатам знайти себе. Такі проєкти надихають мене особисто. Барбі стала частиною мого розвитку з дитинства і завжди тепер нагадує, хто я є насправді!»

Кріста Бергер, старший віце-президент з бренду Барбі та керівник відділу ляльок у Mattel, зазначає:

«Ми святкуємо 65-у річницю Барбі, і ця книга – свідчення того, як Барбі протягом десятиліть надихала дівчаток на самореалізацію та досягнення успіху. Ця колекція особистих роздумів підкреслює унікальний зв’язок людей з Барбі, яка стала для багатьох символом самовираження та нагадуванням про те, що ти можеш бути ким забажаєш. Кошти від продажу книги будуть спрямовані на підтримку UN Women UK, що допоможе нам продовжувати реалізовувати нашу місію – надихати дівчат у всьому світі вірити в їхній безмежний потенціал. А зараз ми запрошуємо вас поділитися власною історією про Барбі і приєднатися до нас у святкуванні її спадщини.»

65-річчя Барбі – це не лише нагода згадати про минуле, а й можливість поговорити про майбутнє. Книга є частиною проєкту Барбі «Долай бар’єр до мрії» (Barbie Dream Gap), що є глобальною місією бренду, спрямованою на подолання бар’єру, що заважає дівчаткам досягти свого повного потенціалу. Увесь дохід від її продажу буде переданий організації UN Women UK, діяльність якої присвячена гендерній рівності та розширенню прав жінок. Фонд Mattel (Mattel Children’s Foundation) також зробить внесок у цей благодійний проєкт.

«Ми пишаємося тим, що можемо внести свій вклад у досягнення гендерної рівності через партнерство з UN Women UK. Наша ініціатива Play it Forward спрямована на створення більш справедливого майбутнього для всіх», - зазначила Ненсі Моленда, віце-президент з глобальних корпоративних заходів та філантропії. «Разом ми прагнемо перетворити наші спільні цінності на реальні зміни у спільнотах, де ми живемо, працюємо та граємо.»

Табіта Мортон, виконавча директорка UN Women UK, підкреслює:

«UN Women працює над досягненням гендерної рівності та розширенням прав усіх жінок, тому партнерство з брендом Барбі, який також підтримує ці цінності та надихає нові покоління, є надзвичайно важливим. Завдяки цій книзі та її історіям ми прагнемо забезпечити кожній жінці та дівчині доступ до безпеки, вибору та можливості висловлювати свою думку через наші програми UN Women у всьому світі.»

Книга вже доступна для замовлення на сайті Amazon і представлена лише англійською мовою.

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