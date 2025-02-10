Мистецтво, що надихає: інтерв'ю з творчою талановитою художницею Тетяною Рідош

Тетяна Рідош — сучасна художниця, яка завоювала міжнародне визнання завдяки своєму унікальному баченню та неймовірному впливу на сучасне мистецтво. Її роботи були представлені на міжнародних виставках, у престижних журналах, а також на білбордах на Таймс-сквер у Нью-Йорку

Тетяна Рідош є лауреаткою численних мистецьких конкурсів, зокрема посіла третє місце у конкурсі Color 24 від 3 Square Art Gallery. Крім того, її інноваційний проект Art Therapy Box став успішним комерційним продуктом і використовується в медичних установах, таких як Comfort Keepers In-Home Care у Колорадо-Спрінгс.

— Тетяно, розкажіть про свій шлях у мистецтві. Як Ви почали малювати та що вплинуло на Ваш стиль?

— Мій творчий шлях був нелегким і глибоко особистим. Я почала серйозно займатися мистецтвом після того, як 4 роки тому втратила матір. Це стало переломним моментом у моєму житті. Малювання допомогло мені прожити біль втрати, знайти внутрішню рівновагу та висловити почуття, які словами було важко передати, саме цей період став для мене поштовхом до створення власного стилю. Згодом я усвідомила, що мистецтво може не лише передавати емоції, а й мати терапевтичний ефект. Саме так народилася ідея Art Therapy Box – проєкту, який допомагає людям долати стрес і знаходити гармонію через творчість.

— Ваші роботи мали значний резонанс у світі мистецтва. Розкажіть про найважливіші виставки та нагороди, які Ви отримали.

— Одна з найвагоміших подій у моєму житті – це демонстрація моїх робіт на білбордах Таймс-сквер у Нью-Йорку. Це було неймовірне відчуття – знати, що мільйони людей побачать моє мистецтво. Також я брала участь у багатьох міжнародних виставках, таких як Art on Loop у Нью-Йорку, Everything Abstract 2024 та Patterns, Textures & Forms Exhibition. Моє мистецтво також було опубліковане у журналах Artistonish і Lost, що ще більше підтвердило його впливовість.

— Ви згадали про арт-терапію. Як саме Ваша творчість допомагає людям?

— Я завжди вірила, що мистецтво може зцілювати. Саме тому я створила Art Therapy Box – набір, який містить унікальні техніки та інструкції для творчої терапії. Його використовують у програмах психологічної підтримки, особливо в медичних установах у США. Це показує, що мистецтво може не лише приносити естетичне задоволення, а й реально змінювати життя людей.

Сьогодні, в умовах війни в Україні, мистецтво набуло ще більшого значення. Воно допомагає людям пережити важкі часи, надаючи емоційну підтримку та можливість висловити свої переживання через творчість. Для багатьох мистецтво стало способом втечі від реальності, засобом самовираження та навіть психотерапією. Я бачу, як українські художники через свої роботи розповідають світові про біль, надію, боротьбу і незламність нашого народу. Це ще раз доводить, що мистецтво – це не просто картини, це спосіб передати глибокі емоції та підтримати тих, хто цього найбільше потребує.

Це просто неймовірно! Ваші відео на TikTok набрали більше 12,2 мільйона переглядів, а на Instagram — 4,7 мільйона. Соціальні медіа допомогли Вам досягти міжнародного визнання?

— Це дійсно вражає і для мене залишається неймовірним досвідом! Соціальні медіа стали не просто платформами для публікації моїх робіт, але й засобом, який дозволив мені бути почутою на глобальному рівні. Мої відео, де я ділюсь своїм творчим процесом і унікальними техніками, знайшли відгук у мільйонів людей, і це надзвичайно приємно. Кожен перегляд, кожен лайк і кожне збереження — це свідчення того, що моє мистецтво має емоційний вплив.

Як вдалося залучити таку велику аудиторію та так глибоко вплинути на людей по всьому світу?

— Я відчуваю величезну вдячність до моїх підписників, адже це вони роблять мою творчість доступною для світу. Ці цифри не просто показують кількість переглядів, це справжня підтримка, яка мотивує мене створювати більше і надихати ще більше людей. Моя мета — не лише ділитися своїм мистецтвом, але й показувати, як воно може змінювати життя та емоції.

— Тетяно, ваш шлях у мистецтві справді вражає. Які ваші плани на майбутнє? Як ви хочете продовжувати розвивати своє мистецтво та впливати на світову мистецьку спільноту?

— Я вірю, що мистецтво має безмежний потенціал змінювати життя і допомагати людям знаходити гармонію. Я продовжуватиму розвивати проекти, які поєднують творчість і терапію, адже я бачу, як важливо підтримувати людей в складні часи. Моя мета — поширювати своє мистецтво на нові платформи, залучати більше людей до арт-терапії та продовжувати бути частиною світової культурної спільноти. Мистецтво не має кордонів, і я хочу, щоб мої роботи надихали людей по всьому світу, допомагаючи їм виражати свої емоції та переживання через творчість.