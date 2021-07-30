Знайшли спосіб: вчені створили ШІ-алгоритм, який зробить квантові комп'ютери "ідеальними"

ШІ-алгоритм знаходить і допомагає усунути перешкоди, що знижують продуктивність квантових систем.

Учені знайшли спосіб запобігати помилкам квантових комп'ютерів за допомогою штучного інтелекту.

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Про таке дослідження пише портал Phys.org.

Шум, що викликається при контакті квантових систем із навколишнім середовищем, є "ахіллесовою п'ятою" сучасних комп'ютерних обчислень, оскільки будь-які коливання можуть зруйнувати крихкий стан кубітів. Співробітники університету Сіднея спільно зі стартапом Q-CTRL використовували машинне навчання для виявлення дрібних відхилень від умов, необхідних для виконання алгоритмів із використанням захоплених іонів і надпровідного обладнання. Це ключові технології, які використовують передові розробники квантових комп'ютерів, такі як IBM, Google, Honeywell, IonQ.

Q-CTRL розробив новий спосіб опрацювання результатів вимірювань, щоб точно визначити джерело відхилень. У результаті австралійські вчені змогли знайти джерела фонових перешкод і звести їхній вплив до мінімуму, а також виявити фантомні артефакти самих вимірювань. Такий метод допоможе усунути помилки квантових комп'ютерів у "зародку", впливаючи безпосередньо на їхню причину.

"Поєднання передових експериментальних методів із машинним навчанням продемонструвало гарні результати на практиці. Команда Q-CTRL змогла швидко розробити ефективне рішення на основі машинного навчання, яке дозволило нам розібратися в одержуваних даних і надати новий спосіб виявлення проблем у роботі обладнання та вирішити їх", — пояснив доктор Корнеліус Хемпель.

Генеральний директор Q-CTRL і професор Сіднейського університету Майкл Бірчук додав, що вміння знаходити й усувати перешкоди, що знижують продуктивність квантової системи, має вирішальне значення як для фундаментальних наукових досліджень, так і для промисловості.

"Квантове управління, доповнене машинним навчанням, показало, як зробити ці системи практично корисними та значно прискорити терміни дослідницьких і конструкторських робіт", — підкреслив він.

Раніше дослідники Google придумали спосіб усувати помилки квантових комп'ютерів. Вони створили ланцюжок із 11 кубітів, що знизило ймовірність втрати даних з 40% до 0,2%. Як вважають учені, ризик помилки можна скоротити ще на 30%, поліпшивши так звані фізичні кубіти.

Писали також, що вчені знайшли ідеальний матеріал для надійних квантових комп'ютерів. В американському університеті Меріленду пропонують використовувати особливі властивості дітеллурід урану, щоб стабілізувати стан кубітів.