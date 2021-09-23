Учені створили літальні мікрочипи, які стежитимуть за людьми з повітря (відео)

Пристрої в кілька разів менші за мурашки і сонечка, проте зможуть спостерігати за поширенням вірусів. Після виконаної місії вони просто розчиняться.

Інженери Північно-Західного університету наділили мікрочипи новою здатністю — здатністю літати. Як і насіння різних рослин, яке розносить вітер, пристрої мають форму пропелера. Вони настільки маленькі і легкі, що здатні летіти по повітрю та переносяться повітряними масами. А ще — це найменші літальні конструкції, коли-небудь створені людьми.

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Про це повідомляє видання newatlas.com.

Раніше вчені розробляли системи, що дозволяють скидати різні датчики для фіксації і збору інформації з невеликих дронів або навіть з комах, але в новому проєкті використовується інший підхід. Команда Північно-Західного університету звернула увагу на насіння таких рослин, як клен, яке має форму пропелерів. Таким чином, воно не падає прямо на землю, а ловить вітер і летить, дозволяючи рослині розносити своє насіння на набагато більші відстані.

[ + – ] Мікрочип менший за мурашку Фото: Северо-Западный университет

Отже, вчені розробили крихітні пристрої, наділивши їх аналогічними аеродинамічними властивостями, але раніше вони змоделювали політ різного насіння. У підсумку, створена ними конструкція має три крила, що кріпляться до гумової підкладки і електронні компоненти, згруповані в центрі. Електроніка є центром тяжіння, дозволяючи крилам ловити вітер. Нанобот має розмір менший за 1 мм в діаметрі, що, за твердженням дослідників, робить його найменшими літальним роботом з коли-небудь побудованих.

"Наша мета полягала в тому, щоб забезпечити політ малим електронним системам. Це дозволить нам поширювати функціональні мініатюрні електронні пристрої для вимірювання змін навколишнього середовища, моніторингу різного роду забруднень, відстеження поширення вірусів", — говорить Джон Роджерс, провідний автор дослідження.

[ + – ] Пристрій і сонечко

У ході випробувань команда вбудувала в мікропроцесор датчики, джерело живлення, пам'ять і антену. Щоб продемонструвати широкий спектр завдань, які можуть виконувати ці пристрої, команда обладнала їх різними датчиками, які можуть виявляти тверді частинки в повітрі, визначати баланс pH у воді або рівень впливу сонця.

[ + – ] Крилатий мікрочип складається з електронних компонентів (у центрі) і трьох крил, які ловлять вітер Фото: Северо-Западный университет

Дослідники говорять, що їх можна скидати з літаків або будівель, щоб вони розосередилися по великій території. І як тільки вони закінчать свою роботу, то буквально розчиняться, ніби їх і не було.

"Ми використовували полімери, що розкладаються, компостовані провідники і розчинні інтегральні мікросхеми, які природним чином перетворюються в екологічно безпечні кінцеві продукти при контакті з водою", — говорить Роджерс.

Раніше ми повідомляли про те, що вчені розробили акумулятор, який не поступається за потужністю батареям, але в той же час важить, як порошинка.