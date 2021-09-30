Дисплей, що здійснив революцію

Цього місяця в Україні почалися продажі нової преміальної серії телевізорів LG QNED. У них використовуються інноваційна фірмова технологія Quantum Dot NanoCell, нове підсвічування Mini LED та ряд інших цікавих технологічних рішень. Нові телевізори LG з технологією QNED mini LED уже назвали справжньою вершиною еволюції у сфері рідкокристалічних телевізорів. Спробуємо розібратися, чому QNED – це технологія за межами можливостей звичайних РК-телевізорів.

У позначенні QNED буква Q – це відсилання до технології квантових точок матриці, завдяки яким забезпечується відмінна передача кольору, а N — скорочення від фірмової технології NanoCell, що здійснює фільтрацію нечистих відтінків для яскравості кольору.

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Сила технологій

Технологія Mini LED – це новий крок і переосмислення технології LED, яка широко використовується в телевізорах із рідкокристалічними екранами й у решті техніки. Розглянемо на прикладі. Відомо, що деякі РК-телевізори оснащені технологією повноматричного локального затемнення – FALD. Тут світлодіоди здійснюють роль підсвітки – можна затемнювати окремі зони екрану й висвітлювати інші, аби підвищити контрастність у певних місцях залежно від картинки.

Тим часом передова технологія джерела світла Mini LED передбачає використання більшої кількості світлодіодів меншого розміру (аж до десятків тисяч проти сотні – у FALD) для досягнення чіткішої контрастності порівняно з попередніми моделями телевізорів. Адже кількість індивідуально керованих зон, які можна відключати для кращого контрасту, зростає на порядок.

Завдяки зменшеному розміру світлодіодів в телевізорах LG QNED Mini LED їх міститься більше, тож більше й зон затемнення на екрані. Тому мають місце максимальна яскравість, насиченіші відтінки чорного, вищий рівень точності кольору й деталізації.

У телевізорах LG технологія поєднала підсвітку Mini LED та технологію Quantum Dot NanoCell в інноваційному й передовому дисплеї. Технологія Quantum Dot NanoCell гарантує приголомшливе зображення, бо ця унікальна комбінація технологій покращує відтворення кольорів, роблячи їх точнішими.

Це забезпечило дуже високу якість зображення з насиченішими відтінками чорного та яскравішими кольорами. Неймовірний контраст забезпечують майже 30 тис. світлодіодів та 2500 блоків затемнення. Вони дають неймовірну пікову яскравість і коефіцієнт контрастності 1 000 000: 1. Серед переваг – вищий контраст, динамічніший HDR і поліпшена точність передачі кольору.

LG QNED Mini LED може відтворювати 100% спектра DCI-P3 у колірному просторі 3D, який охоплює весь діапазон яскравості телевізора. Тож кольори залишаються яскравими та реалістичними незалежно від того, наскільки яскравим або темним є дисплей. А постійність кольору не втрачається, навіть якщо дивитися телевізор під великим кутом. Об"єднання всіх цих технологій підносить QNED-телевізор на високий рівень. Його характеристики не йдуть у жодне порівняння з можливостями звичайних РК-телевізорів.

Що іще?

Але це не всі переваги QNED-телевізорів. Приміром, технологія Dolby Vision IQ інтелектуально регулює налаштування зображення залежно від конкретного жанру й того, сонце за вікном чи темінь.

Тим часом система Dolby Atmos забезпечує створення багатовимірного об"ємного звуку. За такої потужної комбінації складається враження, наче фільм чи ролик переглядаємо у кінотеатрі. Для домашнього кінотеатру надзвичайно потужний звук забезпечує технологія WiSA Speakers.

Телевізор LG QNED підтримує технологію AMD FreeSync™ Premium, що дуже тішить геймерів. Вона забезпечує змінну частоту оновлення під час гри. Це дає змогу суттєво зменшити ривки й розриви зображення для чистішого та більш плавного грального процесу.

Технологія Motion Pro здійснює вставку чорного кадру у відео, для того щоб "перезапустити" людське око для кращого і нерозбавленого сприйняття динамічних сцен. Функції VRR, ALLM та eARC телевізора LG QNED Mini LED відповідають останнім специфікаціям HDMI 2.1 і забезпечують швидке передавання контенту й синхронізоване відтворення графіки.

У компанії LG небезпідставно резюмують, що поява на ринку нової преміальної серії телевізорів LG QNED піднесе домашнє телебачення на якісно новий рівень і дозволить насолодитися найсучаснішими технологіями в звичному домашньому колі.