Нові бездротові вертикальні пилососи LG створюють революцію у прибиранні

Компанія LG презентує бездротові вертикальні пилососи A9ESSENTIAL та A9-LITE, які характеризуються високою потужністю, тривалим зарядом та легкістю керування

Настав час звільнити місце в оселі, яке займали окремі пилососи для легкого та ретельного прибирання. Більше жодних дротів під час прибирання, важких пристроїв та тривалих перерв на зарядку техніки. Бездротові вертикальні новинки від LG настільки ефективні й універсальні, що з легкістю замінять усі звичайні моделі й перетворять прибирання на задоволення.

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Нові моделі бездротових пилососів ефективно прибирають пил та сміття з твердих поверхонь, килимів, меблів і мають насадки для додаткових потреб. Маючи потужність всмоктування від 23 до 140 Вт, пристрої не тільки вичищають бруд, який глибоко в"ївся у килимові покриття, але й дозволяють делікатно почистити клавіатуру, прибрати у важкодоступних місцях або привести до ладу салон авто.

Пилососи LG CordZero™ A9 потужні і продуктивні. Час роботи пилососа A9-LITE складає 40 хвилин у звичайному режимі, 9 хвилин – у посиленому і 6 – у максимально потужному турбо. Додатковий літій-іонний акумулятор Dual PowerPack™ у моделі A9ESSENTIAL, без перерви на підзарядку, подвоює цей час, а це означає, що заряду вистачить аби повністю прибрати великий двоповерховий будинок.

Секрет ефективності пилососів LG CordZero™ A9 полягає у власній вакуумній технології повітряного потоку AEROSCIENCE™, яка використовує потужні міні-вихори повітря для відокремлення часток пилу. Розумний інверторний двигун LG Inverter Motor2 обертає вентилятор на надвисоких швидкостях, завдяки чому сильні потоки повітря витягують навіть глибокі забруднення.

У нових вертикальних пилососах потужність подається прямо на щітку. Насадка Power Drive Direct NozzleTM має вбудований двигун з прямим приводом, який забезпечить однаково ефективний забір сміття як з гладкої підлоги, так і з килимів. Технологія щітки Anti-tangle легко прибирає шерсть домашніх тварин та мінімізує заплутування волосся, що робить прибирання надзвичайно комфортним. Спеціальні насадки забезпечать чистоту підлоги при кожному використанні.

Вертикальні пилососи від LG не тільки прибирають пил і бруд, але й вловлюють алергени. Високу ступінь очищення забезпечує 5-ступенева система фільтрації HEPA, яка утримує до 99,9% найменших часток пилу, не допускаючи їх викиду у повітря. Почистити пилозбірник можна одним натисканням, а щілинна насадка допоможе легко зняти металевий фільтр. Достатньо просто промити циклонний сітчастий фільтр під струменем води – і він знову готовий служити для бездоганної чистоти оселі.

Нові бездротові пилососи CordZero™ A9 – це комфорт використання та зручність зберігання. Телескопічна трубка має 4 рівня регулювання, що дозволяє підлаштувати її довжину під зріст кожного члена сім"ї. Змінюйте довжину телескопічної трубки для підлоги, сходів, поличок або м"яких меблів, щоб прибирання було простим і якісним.

Для керування новими моделями не знадобиться багато зусиль. Не треба постійно утримувати режим ввімкнення: достатньо одного легкого натискання кнопки, щоб розпочати роботу, керувати потужністю або увімкнути режим "Турбо". Додатковий рівень комфорту – ергономічний дизайн ручки Opti-balanced Handle™, що знижує навантаження на зап'ясток, і значно полегшує роботу.

Пилососи A9ESSENTIAL та A9-LITE повністю заряджаються за 3,5 години. Зарядна база має 3 опції розміщення і дозволяє обрати між автономним, компактним та настінним кріпленням для зарядки. Завдяки декільком режимам стикування ви можете заряджати пилосос підвішеним на настінному кріпленні, поставивши вертикально на підлогову установку, або горизонтально на твердій рівній підлозі, попередньо знявши трубку цієї компактної конструкції.

Пилососи A9ESSENTIAL та A9-LITE – це екстремальна потужність та свобода руху! Обидві моделі вже незабаром можна буде придбати в Україні.