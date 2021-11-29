БезнаДія: у користувачів зі смартфонів зникають е-паспорти та Covid-сертифікати

Деякі громадяни України заявляють, що сервіс "Дія" підтягує документи сторонніх людей або зовсім не відображає їхні паспортні й інші дані. Фокус зібрав перелік найчастіших багів.

У соціальних мережах українці обговорюють некоректну роботу програми "Дія". Багато користувачів пишуть про те, що сервіс не тягне їхні документи з реєстрів і скаржаться на неквапливість служби підтримки.

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"Із "Дії" зник закордонний паспорт", — написала журналістка Юлія Самаєва у своєму Facebook.

Юлія повідомила, що намагалася вирішити проблему, звернувшись до служби підтримки, проте з цього нічого не вийшло. Тому Самаєва почала шукати людей, які стикалися зі схожими проблемами. За її словами, виявилось, що таких проблем чимало. Зокрема, деякі користувачі заявили, що в "Дії":

відображалися чужі документи,

відображалися їхні документи, але з чужими фото,

Covid-сертифікати з даними про інші вакцини та з іншими датами щеплень,

документи з дівочими прізвищами,

свідоцтва про народження чужих дітей,

сертифікати про лікування на імена інших людей,

техпаспорт давно проданих машин.

"Сам додаток регулярно самознищується в найнезручніші моменти. Вже незручно людей турбувати з цим закордонним паспортом. Це взагалі дрібниця якась", — іронізує журналістка.

[ + – ] Посада журналістки Юлії Санаєвої

У коментарі до її посту користувач написав, що в нього теж зникли дані закордонного паспорта та що відновити їх не вдалося.

Один користувач поскаржився, що через оновлення втратив Covid-сертифікат. Інший зазначив, що сервіс не спрацював, коли він намагався надати е-документи на "Новій пошті".

Фото: Скриншот

Оскільки служба підтримки не дала коректної відповіді на запит, люди намагаються самостійно з'ясувати, у чому причина "підміни" електронних документів.

Що стосується посту журналістки, то служба підтримки прокоментувала його, проте з наданого пояснення все одно не зрозуміло, чому не відображаються дані.

Пізніше Санаєва написала, що працівник служби підтримки повідомив, що відображення не тих даних можливе, якщо в реєстрі було вписано неправильний ІПН. Саме з цієї причини підтягуються чужі фото, дівочі прізвища й інші баги.

Останнім часом в офіційному пабліку сервісу все частіше з'являються скарги на некоректне відображення сертифікатів про вакцинацію. Також часті проблеми з відображенням свідоцтва про народження дітей, техпаспортами на автотранспорт.

Фокус звернувся за коментарем до ДП "Дія".

Також редакція запитала коментар у експерта з кібербезпеки Андрія Барановича, щоб зрозуміти, у чому може бути проблема в роботі програми. Андрій зазначив, що ще на етапі проектування "Дії" були допущені помилки. По-перше, цей сервіс не є документом. Тобто "Дія" та реальний паспорт — не те саме. По-друге, для перевірки документів не повинно бути жодних додаткових чи спеціальних умов — ви просто пред'являєте його і все. У випадку з програмою потрібен інтернет, сканувальний пристрій, реєстри.

На запитання про те, що саме є причиною некоректного відображення цифрових документів або їх "зникнення", Андрій твердо відповісти не зміг, тому що творці сервісу досі не оприлюднили технічну документацію.

"Якби я міг подивитися документи, я зрозумів би, як саме працює "Дія" і де криються її слабкі місця. Але техдокументацію досі не показали", — каже експерт.

Він зазначив, що, ймовірно, причиною багів може стати:

неправильно записаний номер ІПН,

отримання інформації з кешу (якщо кеш почистили, то при черговому зверненні сервіс дані не отримав),

перебої в інтернет-з'єднанні,

проблеми з серверами, де зберігаються реєстри,

проблеми з ключами аутентифікації.

"Важливо враховувати той момент, що видача документів завжди повинна контролюватися людьми та вимагати особистої присутності. "Дія" ж покладається на Bank ID, Bank ID, у свою чергу, покладається на ЕЦП — утворюється порочне коло. Усі ми пам'ятаємо кейс підробки електронного цифрового підпису та підробку е-документів пані Людмили. Це сталося, тому що порушилося непорушне правило — ідентифікувати людину повинна тільки людина, видавати документи людині теж має людина, а не електронні системи, які найчастіше вразливі, — наголосив Баранович. — Якщо так піде й далі, то випадків, аналогічних кейсу пані Людмили, буде дедалі більше".