Новий етап еволюції: роботів навчили дорослішати і розумнішати з часом (відео)

За допомогою ШІ-симулятора вчені з MIT програмують роботів на розвиток їхніх тіл і "мозків".

Група дослідників із Массачусетського технологічного інституту (MIT) вважає, що штучний інтелект може допомогти у створенні досконаліших роботів. Щоб це стало можливим, їхній "мозок" і тіло повинні бути ідеально синхронізовані, і це дозволить їм ідеально виконувати завдання, повідомляє singularityhub.com.

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Стандартний підхід полягає в тому, щоб просто спроєктувати тіло робота, а потім навчити ШІ керувати ним. Однак найкращим рішенням є запуск обох процесів одночасно, як це відбувається у людей і тварин — у міру розвитку мозку розвивається та росте тіло. Завдання вчених зробити так, щоб керівник ШІ міг дати зворотний зв'язок у тому, які відбуваються зміни у тілі робота, які його частини проблемні та чому. Такий підхід називається co-design.

"Синхронізувати ці два процеси оптимізації дуже складно, оскільки алгоритм проєктування повинен випробувати тисячі різних конфігурацій, а це займає багато часу і вимагає незвичайних обчислювальних потужностей. Сo-design працює тільки в моделюванні, і, як правило, дослідникам доводиться створювати середовище тестування з нуля або суттєво адаптувати наявні моделі навчання роботів", — пише ЗМІ.

Команда з Лабораторії комп'ютерних наук і штучного інтелекту Массачусетського технологічного інституту (CSAIL) створила симулятор під назвою Evolution Gym, де прокачують електронні прототипи роботів.

"Створюючи Evolution Gym, ми прагнемо розсунути межі алгоритмів машинного навчання і штучного інтелекту", — сказав співавтор дослідження Джагдіп Бхатія. "Створивши еталонний тест, орієнтований на швидкість і простоту, ми не тільки створюємо спільну мову для обміну ідеями серед робототехніків, але й даємо можливість дослідникам скористатися цим ресурсом, щоб отримати додаткові обчислювальні потужності та зробити свій внесок у розробку алгоритмів МН для роботів".

Симулятор працює лише у двох вимірах. Команда розробила 30 унікальних завдань, серед яких ходьба, перестрибування через перешкоди, перенесення чи перетягування предметів і повзання під перешкодами. Дослідники також можуть ставити свої завдання.

ШІ-інструмент дозволяє алгоритмам перепроєктувати роботів, зв'язуючи разом квадрати. Мається на увазі, що алгоритми насправді зможуть керувати різними видами роботів — м'якими, жорсткими, приводними, літальними тощо. Квадрати символізують "м'язи", якими система штучного інтелекту вчиться керувати, як і всім тілом робота. Система також дає зворотній зв'язок алгоритму проєктування щодо того, наскільки добре він справлявся з різними завданнями. Повторюючи процес навчання ботів багато разів, два алгоритми можуть краще розуміти одне одного та синхронізувати "мозок" і тіло бота.

[ + – ] Симулятор навчання роботів Evolution Gym

"Боти добре справлялися з більш простими завданнями, такими як ходьба або транспортування різних предметів, складніше їм було з ловом і підйомом предметів, але вони з цим теж впоралися. Ми робимо висновок, що наш підхід ко-дизайну працює. Цікаво, що майже за всіма завданнями боти, створені штучним інтелектом, перевершували ботів, створених людьми", — йдеться у статті.

І ще один кумедний момент зазначає медіа: багато ботів, співавторами яких стали алгоритми ШІ, набули форми, що нагадує деяких тварин. Один еволюціонував настільки, що почав нагадувати коня, що скаче, а інший, якому поставили завдання піднятися на димохід, розвинув руки і ноги та піднявся на нього, як мавпа.

У симулятора є відкритий вихідний код, і його можна використовувати безкоштовно, і команда сподівається, що тепер прийдуть інші дослідники та випробують свої алгоритми спільного проєктування на платформі, що спростить порівняння результатів.

Раніше ми повідомляли про те, що математики залучили ШІ до висунення гіпотез, щоб розв'язати складні завдання і навіть, можливо, зробити відкриття.