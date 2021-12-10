Знову прорив у квантових обчисленнях: помилки у кубітах тепер виправляються автоматично

Вперше створено робочий чіп на 17 кубітів, які "страхують" один одного та відновлюють спотворену інформацію.

Швейцарські вчені знайшли спосіб швидко та автоматично виправляти помилки у квантових комп'ютерах для точних обчислень. Деталі дослідження опублікували на сайті Вищої технічної школи Цюріха (ETH Zurich).

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Квантові системи дуже схильні до помилок через "крихкість" кубитів, які можуть зруйнуватися від найменшого впливу навколишнього середовища — в результаті інформація просто стирається. Команда зі Швейцарії довела, що такі збої можна багаторазово коригувати під час роботи комп'ютера, створивши ефективний прототип.

Попередні методи не могли одночасно виявляти і виправляти обидва основні типи помилок у квантових системах. Цього разу вчені створили у своїй лабораторії спеціальну чіп із 17 надпровідних кубітів: 9 розташовані у ґратах три на три осередки і разом утворюють логічний кубіт: обчислювальну одиницю квантового комп'ютера, а решта 8 розподіляють між собою інформацію за допомогою так званого поверхневого коду.

[ + – ] Квантовий чіп, розроблений ETH Zurich

Якщо в логічному кубіті відбувається викривлення коду, система фіксує помилку. Після цього електроніка, що управляє, коригує сигнал і змінює код. Вона встановлена в нижній частині комп'ютера всередині величезної охолоджувальної установки, що забезпечує температуру 0,001 Кельвіна (-273,14 градусів за Цельсієм), близьку до абсолютного нуля.

Як зазначив провідний автор дослідження Себастьян Кріннер, поки що команда не вміє виправляти помилки безпосередньо в кубітах, але для більшості арифметичних операцій це не обов'язково. Тепер вчені з ETH Zurich мають намір зібрати чіп із ґратами п'ять на п'ять кубітів, що вимагатиме складнішої технології, але дозволить розмістити більше елементів для виправлення помилок.

"Демонстрація того, що помилки у квантовому комп'ютері, який працює з квантовими бітами (кубітами), можна швидко і багаторазово виправляти, є проривом на шляху до створення практичного квантового комп'ютера", — заявив професор кафедри фізики Андреас Вальрафф, який очолює Квантовий центр ETH Zurich.

Раніше вчені вперше отримали спінову рідину, необхідну для роботи квантових комп'ютерів. Вона робить кубіти стійкішими перед навколишнім середовищем.