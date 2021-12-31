Японські вчені випадково видалили 77 Тбайт даних зі свого суперкомп'ютера

Дослідники втратили 34 млн файлів через недолік системи резервного копіювання, підключеної до основної системи.

У середині грудня система резервного копіювання (СРК) суперкомп'ютера Кіотського університету (Японія) дала збій, внаслідок якого зник великий обсяг даних. Про це стало відомо нещодавно. Вчені вважають, що причиною втрати файлів стало некоректне поводження із СРК, повідомляє видання gizchina.com.

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Як повідомляють в університеті, через помилку в роботі СРК даних, розроблену Japan Hewlett Packard LLC, система суперкомп'ютера перевантажилася. У результаті частина даних зі сховища була випадково видалена, а саме близько 77 ТБ, які становили 34 млн файлів. Постраждали файли 14-ти груп користувачів, проте більшість файлів (для 10-ти груп) підлягають відновленню, але файли 4-х груп — ні.

"Приносимо щирі вибачення за доставлені незручності. Ми намагатимемося зробити так, щоб надалі подібна ситуація не повторилася", — йдеться в офіційному повідомленні Кіотського університету.

Вчені вважають, що під час оновлення bash-скрипта, задіяного у процесі резервного копіювання та відповідального за видалення старих журналів, що фіксують дії програми, було допущено помилку "по неуважності".

[ + – ] Група суперкомп'ютерів Кіотського університету

Нову версію скрипта записували поверх старого якраз у той момент, коли старий скрипт уже почав працювати. Експерти з Japan Hewlett Packard кажуть, що через цю накладку значення змінних було втрачено, новий скрипт завантажився не повністю, тому видалилися файли, а не старі журнали. Помилку ніхто не помітив, що і призвело до плачевних наслідків, співробітники Japan Hewlett Packard визнають свою провину.

Наразі процес резервного копіювання зупинено. Співробітники університету планують відновити резервне копіювання до кінця січня після виправлення проблеми та вжиття заходів щодо запобігання подібній помилці.

"Оскільки масив певних даних не підлягає відновленню, у майбутньому ми реалізуємо не лише резервне копіювання шляхом дзеркалення, але й зберігатимемо інкрементні резервні копії деякий час. Ми працюватимемо над покращенням не лише функціональності, а й управління операціями", — зазначили вчені.

"Однак складно виключити всі ризики, включаючи можливість втрати файлів через відмову обладнання або аварії. Тому навіть якщо ви звичайний користувач, зробіть резервну копію важливих файлів в іншій системі", — резюмує ЗМІ.

Раніше ми повідомляли про те, що американські вчені мають намір подолати екзафлопний бар'єр і запустити потужний суперкомп'ютер наступного року.