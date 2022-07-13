Генератор замість вікна: "живі" панелі з водоростей виробляють електрику та кисень

Розробники обіцяють, що одна панель може виробляти до 328 кВтг/м2 на рік і заощаджувати ще 90 кВтг/м2 на рік за рахунок теплоізоляції.

У Мексиці стартап Greenfluidics розробив панелі-реактори на основі водоростей, які генерують електрику та виробляють кисень, поглинаючи вуглекислий газ. Про цей проєкт стало відомо сайту New Atlas.

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Ідея використовувати ємності з водоростями для будівель не нова, ще у 2013 році компанії Splitterwerk Architects і Arup вирішили збудувати в Гамбурзі (Німеччина) будівлю під назвою BIQ, покривши близько 200 кв. м спеціальними "живими" панелями замість вікон. Усередині плоского резервуару помістили щільний шар біомаси з води й особливих водоростей, що захоплюють вуглекислий газ, пропускають через себе та під упливом сонячного світла викону.ть процес фотосинтезу. В результаті виробляється кисень, на кожний фунт (близько 450 г) припадає два фунти газу. Маса органічної структури збільшується, тому надлишки можна іноді витягувати й використовувати як добрива.

Вода в панелях також поглинає і утримує тепло, завдяки цьому всередині будівлі стає прохолодніше, і люди можуть витрачати менше енергії на кондиціонери. Крім того, біомасу, що росте, періодично збирають у вигляді пюре і переробляють на пальне біопаливо, що використовується для опалення того ж будинку. Паливо та поглинене тепло забезпечують BIQ приблизно третину енергії, необхідної для нагрівання води.

Greenfluidics взяла цю технологію за основу та модифікувала її, додавши нанорідкості. Як розповів керівник Greenfluidics Мігель Майорга в інтерв'ю Mexico Business News, частинки вуглецю, що переробляються, проходять через воду на одному боці панелей і підвищують теплопровідність, поки водорості ростуть на іншій. Вбудований генератор перетворює накопичене тепло на електроенергію для живлення будівлі. Як стверджують розробники, кожна панель здатна генерувати на рік до 328 кВтг/м2, а ефект затінення дозволяє заощаджувати до 90 кВтг/м2 на рік.

Greenfluidics хоче робити панелі з різними дизайнами, щоб зробити архітектуру будівель привабливішою, зберігши екологічність. Компанія розвиває свій проєкт із 2018 року та сподівається незабаром вивести продукт на ринок, у чому їм має допомогти велика кількість отриманих нагород.

Утім New Atlas передбачає деякі проблеми, пов'язані з технологією біопанелей. Неясно, як часто потрібно чистити резервуари та видаляти зайву біомасу й наскільки складно це робити, наприклад, чи водорості можуть забивати трубопроводи. Будівлю BIQ доводиться закривати на зиму, оскільки водорості не витримують холодів. Крім того, панелі збільшили вартість будівництва фасаду в 10 разів. Винахідники не розкривають, за скільки проєкт може окупитися за рахунок економії на електриці й опаленні та наскільки рентабельним буде продаж біомаси як добрива.

"Ми побоюємося, що ця технологія може зрештою потрапити в категорію "занадто складна, надто дорога, не відповідає заявленим вимогам", але ми були б раді здивуватися цьому, і ми з цікавістю спостерігатимемо за прогресом Greenfluidic", — зазначили журналісти.

Раніше вчені США розробили акумулятор із бактеріями, які можуть тижнями виробляти електрику. Команда планує зменшити генератори до пилу, щоб живити пристрої інтернету речей.

До цього інженери створили генератор енергії з водоростей розміром із батарейку. Виробленої електрики вистачить лише для живлення маленьких чипів, проте пристрій може безперервно працювати близько року.