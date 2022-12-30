Хакер зламав смартколонку Google Home і отримав за це 107 тисяч доларів

Експерт із кібербезпеки попередив компанію-розробника про вразливість її продукту.

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Хакери виявили вразливість у програмному забезпеченні смартколонки Google Home і змогли встановити бекдор-акаунт, щоб за його допомогою віддалено керувати пристроєм, а також мати доступ до мікрофона, пише bleepingcomputer.com.

Експерт із кібербезпеки Метт Кунце виявив вразливість Google Home, про що повідомив компанії-розробнику йі отримав нагороду за працю — $107 500. Метт розповів у своєму блозі про те, як йому вдалося хакнути пристрій Google.

Опис атаки хакера:

Хакер надумав стежити за жертвою в зоні дії бездротової мережі, проте він не знає пароль від Wi-Fi жертви. У такому разі він може зробити такі кроки:

зрозуміти, чи користується жертва Google Home. Якщо такий пристрій є, хакер може прослухати MAC-адреси з префіксами, пов'язаними з Google Inc., наприклад, E4:F0:42.

Потім він може відправити пакети деаутентифікації, щоб відключити колонку від мережі, скинути налаштування.

Після цього хакер підключається до мережі, заходить у налаштування гаджета й запитує інформацію про нього (ім'я, сертифікат, хмарний ідентифікатор).

Наступний крок — це підключення до інтернету і зв'язування свого облікового запису з обліком жертви, яким належить смартколонка.

Усе. Тепер хакер має доступ до мікрофону Google Home, він може повністю керувати динаміком. Крім того, він може робити це віддалено.

За ідеєю, розробники мали виправити вразливість, і схема Метта не повинна працювати на пристроях Google Home із останньою версією прошивки.

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