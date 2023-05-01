"Є дещо гірше і небезпечніше за ШІ": футуролог зробив прогнози на 2033 і 2043 роки

Людство зіткнеться з новою інфекційною хворобою чи вірусом із Сибірської тундри, вважає Ной Рафорд.

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Футуролог Ной Рафорд, який колись працював на уряд ОАЕ, в інтерв'ю подкасту Have a Nice Future розповів, з якими викликами зіткнеться людство у найближчі 10-20 років.

За словами Рафорда, ШІ не є настільки важливою соціальною проблемою, як, наприклад, парниковий ефект, ожиріння чи діабет, алкогольна чи наркозалежність. Однак сьогодні на тему ШІ активно сперечаються, тому що він увійшов у життя кожного з нас.

"У наступному десятилітті настане вирішальний момент, тому що ми повинні будемо вирішувати проблему клімату, економічного краху, державного колапсу, великомасштабних популістських рухів і навіть потенційної революції. До того ж буде "знищено" величезну частину робочих місць за рахунок застосування ШІ. Все це змусить нас докорінно переоцінити те, чого ми варті як суспільство", — каже експерт.

Він вважає, що людьми будуть заново переоцінено такі поняття, як "економіка" та "суспільство".

"Який світ ми насправді хочемо побудувати? І ця розмова, ймовірно, буде жорстокою. У різних країнах вона прийматиме різні форми. Але це стане генезою того, як виглядатимуть наступні кілька версій або ітерацій людського суспільства через десятиліття", — наголосив Ной Рафорд.

Вже сьогодні футуролог бачить ознаки того, що система світопорядку "розвалюється, з'являються тріщини". Проте впадати у відчай не варто, вважає Рафорд, тому що "у нас є під рукою надзвичайно генеративні інструменти, щоб спробувати побудувати новий бізнес і створювати нові компанії та суспільства, і нові способи ведення справ".

В інтерв'ю фахівець сказав, що в найближчі 2-3 роки на основі штучного інтелекту буде створено багато підприємств, інструментів, джерел фінансування, і це має дати людям надію, слугувати джерелом натхнення і вселяти ентузіазм.

"Ми справді можемо зробити щось, що безперечно, якщо і не врятує світ, то точно змінить наші життя", — сказав він.

Футуролог побоюється не ШІ, а нової масштабної пандемії. Посилаючись на нове дослідження Інституту розвитку, він заявив, що існує майже 25-відсоткова ймовірність виникнення нової масштабної пандемії протягом наступних 10 років або протягом наступних 20 років (ймовірність 50%). Рафорд каже, що контролювати такі речі, як Covid, ми не в змозі.

"Багато доказів, які я бачу, виходять з сибірської тундри, що відтаює, де "розморожуються" 15000-річні віруси, які раніше "дрімали", і їх буде звільнено в найближчі 10 або 20 років", — поділився спікер. — "Людство рано чи пізно зіткнеться з якоюсь новою інфекційною хворобою або вірусом з тундри в Сибіру, і ми гадки не маємо, що він собою являє. І всі біологи, звіти яких я читав, страшенно налякані цим".