Dell OptiPlex і Latitude – нове покоління ПК, моноблоків і ноутбуків, що заслуговують вашої уваги

Нещодавно компанія Dell Technologies доповнила свою лінійку комерційних настільних ПК і моноблоків новою серією OptiPlex, а також представила оновлені моделі серії Latitude.

Чим цікаві представлені новинки та кому варто до них придивитися – читайте у нашому матеріалі.

ПК і моноблоки Dell OptiPlex

Відтепер пристрої в комерційній лінійці настільних комп'ютерів і моноблоків Dell OptiPlex не мають номерів моделей: є лише одна базова модель, що налаштовується в залежності від потреб.

Моноблок Dell Optiplex відрізняється найкращою у своєму класі продуктивністю та високою якістю аудіо та відео. Його комфортно використовувати протягом усього дня завдяки сертифікованим сенсорним панелям із захистом від шкідливого для очей випромінювання синього кольору та ергономічній підставці.

До того ж заслуговує уваги підвищений рівень безпеки та захисту персональних даних. Це досягається завдяки технології SafeID, що зберігає та обробляє розширені облікові дані в спеціальному чіпі безпеки. Тоді як унікальна стороння перевірка BIOS фіксує пошкодження системи та заздалегідь допомагає виявити потенційні загрози за допомогою раннього сповіщення Indicators of Attack.

У новому сімействі Dell OptiPlex враховано потреби всіх категорій користувачів для найкращого досвіду користування – кожна модель відрізняється продуманим дизайном, особливим набором параметрів і великими можливостями для розширення.

Лінійка Dell Optiplex – це найкращі дисплеї для спільної роботи, які для максимальної зручності доповнюються аксесуарами. Обирайте спеціальні кріплення, підставки, вебкамери, спікерфони, гарнітури, ергономічні миші та клавіатури для комфортного спілкування та максимально зручного використання пристрою.

Ноутбуки Dell Latitude

Новинки в популярній серії ноутбуків Latitude представлені моделями з діагоналями екранів від 13 до 16 дюймів, що дозволяє обрати лептоп під будь-який запит і потреби керівників, продавців, менеджерів тощо.

Нове покоління корпоративних лептопів Dell Latitude – це покращена продуктивність і додаткові формфактори для найкращого досвіду користування.

Ноутбуки Latitude традиційно мають декілька серій (3000, 5000, 7000 і 9000) в залежності від набору параметрів, продуктивності, швидкості передачі даних і доступності. При цьому всі моделі об'єднує використання акумуляторів з подовженим життєвим циклом, що мають триваліший час автономної роботи та довший строк гарантії, а також опцію експрес зарядки (до 80% за одну годину).

Крім того, корпуси нових лептопів Dell виготовляються з якісного магнієвого сплаву. Завдяки цьому вони легкі, але надзвичайно міцні та можуть бути оснащені 5-мегапіксельною (або FullHD) вебкамерою, а також підтримкою 5G для постійного зв’язку незалежно від місця роботи.

Враховуючи зазначені конфігурації та параметри продуктивності, пристрої нової лінійки ПК і моноблоків Dell OptiPlex та оновлені ноутбуки Latitude потішать поціновувачів комфорту, ергономіки та праці. Не залишаться осторонь і ті користувачі, для кого важливими є безпека, надійний захист даних і персональний підхід до оптимізації.

Dell врахувала всі деталі – від використання потужного заліза та нових можливостей штучного інтелекту до впровадження насправді свіжого дизайну, надійного корпусу та легкої ваги портативних пристроїв.

Не менш важливим є те, що Dell Technologies продовжує реалізувати екологічні ініціативи у сфері сталого розвитку. Саме тому під час виробництва використовується все більше перероблених матеріалів і метали з низьким рівнем викидів вуглецю.

Більш розгорнуто ви можете дізнатися: https://itc.ua/ua/articles/novi-prystroyi-dell-pk-ta-monobloky-dell-optiplex-a-takozh-noutbuky-latitude-nove-pokolinnya-na-yake-varto-zvernuty-uvagu/