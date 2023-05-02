Нікола Тесла зрадів би: у Пентагоні хочуть створити мережу бездротової передачі енергії

Планується, що глобальна мережа функціонуватиме шляхом використання лазерних променів та зробить армію США більш автономною.

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Агентство DARPA, яке займається розробкою нових технологій для армії США, працює над створенням глобальної мережі бездротової передачі енергії за допомогою лазерного проміння, пише Interesting Engineering. Ця технологія, названа POWER ("Постійна бездротова оптична енергетична ретрансляція"), дозволить забезпечити майже безперервне електропостачання американським військовим у всьому світі.

Безмежна передача електрики по всьому світу була мрією Ніколи Тесли більш як 100 років тому, і якщо цю ідею вдасться реалізувати, то вона дозволить "відв'язати" американську армію від рідкого палива або вразливих ліній електромереж.

Ще 100 років тому Нікола Тесла мріяв про бездротову передачу енергії по всьому світу. Фото: Соцмережі

Армія США діє у всьому світі, наприклад, на аванпостах у Південно-Китайському морі або в іракській пустелі. Багато підрозділів використовують радари, мікрохвильові рушниці проти дронів чи інше енергомістке обладнання, а простого способу забезпечити бійців енергією поки що немає, кажуть у Пентагоні.

З іншого боку, вчені досягли значних успіхів у галузі високоенергетичних лазерів, вимірювання фронту хвиль, адаптивної оптики, висотних електричних повітряних платформ, систем безпеки та вузькосмугових високоефективних фотоелементів, що наближають інженерів до такого роду всепланетарної передачі електрики.

Для проєкту POWER хвиля, що розповсюджується, — це лазер, який забезпечує далекобійність і високу пропускну здатність при передачі на великих висотах. Ретранслятори перенаправляють лазерну енергію без перетворення, а потім кінцевий користувач перетворює цю лазерну енергію назад на електрику за допомогою вузькосмугових налаштованих монохроматичних фотоелементів.

Однак фахівцям з DARPA доведеться ще розробити надійні ретранслятори. Вони повинні утворити стійку, адаптивну бездротову енергетичну мережу.

У DARPA хочуть передавати лазерну енергію за допомогою дронів або супутників. Фото: darpa

Ретранслятори у вигляді автономних дронів та супутників відіграватимуть важливу роль у майбутньому. Ці дрони, що ширяють на висотах, будуть передавати лазерну енергію один одному на великі відстані, перш ніж доставляти її на американську військову базу.

У Пентагоні сподіваються, що їхня робота стимулюватиме подальші дослідження в цій галузі та сприятиме розвитку систем бездротової передачі енергії.

Раніше Фокус писав, що нарешті з'явилася зброя майбутнього: Rafael офіційно випустила лазерне ППО.