У Пентагоні побоюються хакерів із Росії та Китаю: що вигадали військові

Керівники мереж головного військового відомства США хочуть автоматизувати всі безпекові процеси до 2027 року.

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Пентагон працює над тим, щоб перетворити свої мережі та процеси на архітектуру "нульової довіри", які автоматизують перевірку того, що хакери не отримують доступу до секретних даних, повідомляє Defense One. Мета проєкта – встановити "нульовий рівень довіри" вже до 2027 року.

Сьогодні автоматизація допомагає виявляти та реагувати на кіберзагрози швидше та ефективніше, ніж здатна людина. Вона також може допомогти керувати складними мережами та системами, які потребують великої кількості ресурсів та часу.

"Ми повинні бути здатні швидко адаптуватися до ситуації, що змінюється", — сказав журналістам генерал-лейтенант Марія Барретт. "Ми повинні бути здатні швидко приймати рішення та діяти".

Барретт зазначила, що Кіберкомандування армії використовує автоматизацію для управління своєю мережею Joint Regional Security Stacks (JRSS), яка об'єднує дані із різних джерел для забезпечення безпеки. Автоматизація допомагає морпіхам швидше отримувати інформацію та приймати рішення на полі бою.

Проте автоматизація — не значить, що треба відмовитися від людського чинника. Військові служби наголошують, що автоматизація має бути прозорою та контрольованою людиною.

Барретт також зазначила, що автоматизація потребує навчання та культурних змін у військових організаціях. "Ми повинні навчати наших людей тому, як використовувати автоматизацію та як довіряти їй", — сказала вона.

Автоматизація також потребує співробітництва між військовими службами та Пентагоном для створення єдиних стандартів та практик.

Зрештою автоматизація допоможе Пентагону і військовим службам підвищити свою кіберстійкість і ефективність в умовах кіберзагроз, що постійно змінюються.

Раніше Фокус писав, що невідомий хакер зламав гаманці спецслужб РФ і відправив гроші на допомогу ЗСУ.