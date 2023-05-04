Датчики швидкості світла терміново знадобилися військовим: навіщо вони потрібні

ВПС США потребують сенсорів, які б допомогли у визначенні характеристик ядерних вибухів.

Related video

Військові хочуть, щоб датчики швидкості світла наступного покоління виявляли, ідентифікували та характеризували ядерні вибухи, а також збирали та передавали дані щодо криміногенної обстановки, пише militaryaerospace.com.

Центр технічних додатків ВПС активно шукає компанії, здатні розробити нові сенсори швидкості світла для збору та передавання інформації про детонацію ядерної зброї, наявність гамма-випромінювання, електромагнітні імпульси, радіочастотне випромінювання.

Розробники можуть надати військовим концепти абсолютно нових пристроїв, або ж можуть доопрацювати сенсори, які використовувалися раніше для комерційних або державних цілей. Головне, щоб датчики могли збирати дані про зміни електромагнітного спектру з плином часу, що дасть змогу відстежити історію ядерних реакцій усередині бомби.

Дослідники, які працюють на ВПК, повинні зменшити форму, розмір, габарити, масу і вагу апаратного забезпечення, а також зменшити кількість носіїв програмного забезпечення. Для досягнення цієї мети необхідно буде зробити так, щоб деякі елементи сенсора взаємодіяли з іншими його елементами буквально фізично. Матеріали та деталі для датчиків швидкості світла повинні мати низький рівень доступності, кількість постачальників має бути обмеженою, деталі — виконано на замовлення. Все це має запобігти можливості легкого копіювання пристроїв.

Вимоги до датчиків враховують також високу експлуатаційну готовність; широкі можливості віддаленого обслуговування та калібрування; обмеження профілактичного обслуговування людьми; міцність, що дозволить витримувати вплив високих і низьких температур, сонячної радіації, дощу, вітру, снігу, вологості, грибка, солі та пилу.

Датчики планують розгорнути на землі, у повітрі, у космосі.

Раніше ми повідомляли про те, що США "сповільнюють" чипи, щоб Китай не міг надто швидко розвивати свої ШІ-технології.