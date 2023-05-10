РЕБ ворога для Starlink не є перешкодою: українці навчилися захищатися від глушилок окупантів

Компанія Ілона Маска оновила налаштування терміналів для кращого захисту від РЕБ.

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Виявляється, свіжі прошивки терміналів Starlink тепер мають своєрідну функцію, яка дозволяє їм протистояти глушилкам армії РФ, пише у своєму Facebook один з адміністраторів групи Народний Starlink Володимир Степанець.

За його словами, починаючи з версії мобільного додатка Starlink 2023.12.2, кожен користувач терміналу Starlink (з відповідно останньою версією прошивки 8cd5bb78-2b4d-46d4-95e0-a4cda85b39e0.uterm.release від 4/30) є несприйнятливим до GPS перешкод від РЕБ.

Для цього потрібно лише увімкнути режим "Use Starlink Positioning Exclusively" у розділі Settings — Advanced — Debug data, тим самим активувавши режим ігнорування системою терміналу сигналів власного GPS приймача.

Налаштування Starlink для захисту від РЕБ Фото: Соцмережі

За словами Володимира, тут важливо знати, що цей режим вимикатиметься під час перезавантаження терміналу або вимкнення та включення живлення. Є ще одна особливість: цей режим можна використовувати виключно за стаціонарного положення терміналу. Будь-яке переміщення терміналу або спроба активації режиму під час руху призведуть до втрати зв'язку.

Активувати режим потрібно тільки після того, як з'явився повноцінний зв'язок із супутниками та мережею Starlink. Передчасне активування може призвести до тривалої затримки встановлення з'єднання, стверджує фахівець.

Також, за словами адміністратора групи Народний Starlink, потрібно продовжувати захищати термінал від фізичних ушкоджень та маскувати його.

Раніше Фокус розповідав, що інтернет Starlink тепер став "безлімітним" : але є дуже важливий нюанс.