Безпілотник VTOL VSR700 вперше випробували на морі: що може цей дрон

Автономний вертоліт провів у небі 14 тестових польотів і успішно здійснив посадку на одному з військових кораблів.

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Компанія Airbus та Управління військових закупівель Франції вперше випробували прототип безпілотника VSR700 з вертикальним зльотом і посадкою (VTOL), повідомляє Defense News. Цей вертолітний дрон гарантуватиме безпеку Франції.

Очікується, що максимальна злітна вага VSR700 становитиме 7 тонн, а максимальна тривалість польоту — 24 години. Міністерство оборони Франції хоче отримати три інноваційні безпілотники системи SDAM до кінця 2023 року, вісім — до кінця 2030 року і не менше 15 — приблизно до 2035 року.

Безпілотник VSR700 буде оснащений різними датчиками, враховуючи радар, електрооптичні/інфрачервоні (EO/IR) камери та радар із синтезованою апертурою (SAR). Це дозволить апарату виконувати широкий спектр завдань, враховуючи морське патрулювання, пошук і порятунок, а також збір розвідданих.

БПЛА також зможе нести різноманітне озброєння, враховуючи ракети класу "повітря-земля" та торпеди для знищення ворожих кораблів і підводних човнів.

VSR700 буде оснащений двома турбогвинтовими двигунами, а його максимальна швидкість складе 450 км/год із дальністю польоту понад 3500 кілометрів. Як запевняють інженери, їх апарат зможе успішно проводити військові операції в будь-яку погоду.

Також очікується, що SDAM позитивно вплине на економіку Франції. БПЛА вироблятиметься у Франції, й очікується, що він допоможе створити робочі місця в аерокосмічній промисловості країни.

Раніше Фокус розповідав, що БПЛА Akinci вперше запустив з борту нову ракету Çakir: як пройшли випробування.