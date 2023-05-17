Супутник розміром з коробку для серветок передав дані у 400 разів швидше за Starlink

Пристрій лазерного зв'язку продемонстрував швидкість передачі у 200 Гбіт/с.

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Супутник TBIRD (TeraByte InfraRed Delivery), запущений NASA, продемонстрував швидкість оптичного зв'язку "космос-Земля" на рівні 200 Гбіт/с, йдеться на сайті агентства. Орбітальна система лазерного зв'язку подвоїла швидкість передачі інформації порівняно з показниками минулого року.

Оптичний зв'язок нового типу здатний передавати набагато більше інформації, ніж традиційні системи космічного зв'язку. Космічне агентство хоче протестувати цю технологію для того, щоб потім використовувати під час місії Artemis II, запланованої на 2024 рік. Відомо, що під час місії астронавти мають висадитись на Місяць. За допомогою космічного інтернету вони зможуть транслювати високоякісне відео в режимі реального часу.

Супутник TBIRD

Під час недавніх випробувань супутник TBIRD передав 3,6 Тб даних протягом 6 хв. Маючи швидкість сигналу в 200 Гбіт/с, астронавти матимуть можливість відправити на Землю тисячі годин HD-відео.

Систему TBIRD було відправлено в космос у травні минулого року на борту SpaceX Transporter-5 на ракеті Falcon 9. Приблизно через місяць, у червні 2022 року, система передала дані на наземну станцію зі швидкістю 100 Гбіт/с. Вчені НАСА вважають, що не лише штучний інтелект, а й лазерний зв'язок допоможе в майбутньому зробити багато наукових відкриттів.

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