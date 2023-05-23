Хотів сховати від дружини $500 тис.: чоловік намагався приховати прибутки, щоб не ділитися

За словами адвокатів та приватних детективів, від 20% до 50% їхніх справ щодо розлучень пов'язані з приховуванням грошей один від одного.

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Адвокати та консультанти з розлучень все частіше стикаються з випадками, коли один із подружжя вклав гроші в криптовалюту з наміром не ділити їх із партнером, пише Bussines Insider. Річ у тому, що криптовалюту не просто відстежити, якщо людина знає певні хитрощі, але тоді в гру вступають криптодетективи, які для суду знаходять заховані гроші.

І це не дивно, адже за статистикою кожен п'ятий американець інвестував, торгував або використовував криптовалюту, втім чоловіки віком від 18 до 49 років становлять найбільшу частку серед усіх демографічних груп.

Приклад одного з таких розлучень

Як повідомила в інтерв'ю CNBC одна з жінок, її чоловік заробляв $3 млн на рік, але при розлученні виявилося, що він майже не має жодних грошових активів. Це, звичайно, виглядало підозріло і вона найняла криптодетектива, який виявив, що на секретному електронному гаманці чоловіка знаходиться щонайменше 12 біткоїнів, які на момент розлучення пари коштували $500 тис. Звичайно, суд розібрався із ситуацією та поділив криптовалюту між подружжям.

Такий спосіб приховати гроші шокував героїню, але не адвоката, який допомагав їй. Фахівець заявив, що сьогодні – це популярний спосіб приховати свої гроші під час розлучення, щоб не ділитися. "Якщо одна людина дуже розуміється на технологіях, а інша ні, приховати ці активи може бути досить легко", — сказала CNBC адвокат з розлучень Келлі Берріс. "Головна проблема з криптовалютою в тому, що вона не регулюється якимось централізованим банком, тому зазвичай ви не можете викликати когось до суду та отримати документи та інформацію, пов'язані з чиїмись криптовалютними активами", — додала адвокат.

Проте деякі штати вже включили криптовалюту до стандартного запиту на надання документів під час розлучення. Адвокат у сімейних та шлюбних справах Кім Наттер сказала, що вона вперше поринула у криптовалюту у 2015 році, але штат Флорида, де базується її практика, лише нещодавно включив "криптовалюту" до списку активів сімейної пари, тому що подібні інвестиції дуже популярні.

Як ховають криптовалюту

Для цього хитре подружжя використовують різні методи та прийоми. Наприклад, переказують гроші на гаманці третіх осіб, таких як друзі, родичі чи фіктивні компанії. Так само вони створюють величезну кількість гаманців, по яких, немов білочка з горішками, розподіляють невеликі суми. Таким чином, транзакції складніше відстежити.

У справу йдуть і більш витончені технічні прийоми. Наприклад, так звані "міксери" — сервіси, які перемішують транзакції різних користувачів для приховування джерела та одержувача криптовалюти. Все частіше хитруни намагаються використовувати більш приватні криптогроші, такі як Monero або Zcash, які використовують додаткові шари шифрування для приховування даних про транзакції.

Як працюють криптодетективи

На кожну дію є протидія і в США дедалі популярнішою стає професія криптодетектива. Ця людина на запит клієнта починає вести розслідування транзакцій по криптовалютах одного з учасників розлучення.

Для цього фахівці використовують різні інструменти та методи для аналізу публічних даних про транзакції в блокчейні — розподіленому реєстрі, який зберігає інформацію про всі операції з криптовалютою.

Раніше Фокус писав, що невідомий хакер зламав гаманці спецслужб РФ та відправив гроші на допомогу ЗСУ.