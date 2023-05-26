Пентагон вважає, що без ШІ Китай та Росію не перемогти: що пропонують американці

Якщо зараз упустити ініціативу у розробці нейромереж, то ці дві країни можуть вирватися вперед, і наздогнати їх буде складно.

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Головний інформаційний директор Пентагону Джон Шерман заявив, що США не можуть зупиняти свої зусилля щодо розвитку штучного інтелекту, як пропонують деякі ІТ-експерти, повідомляє Defense News. Продовжувати розвиток нейромереж дуже важливо в умовах міжнародної конкуренції за технологічну перевагу, вважає Шерман.

За його словами, призупинення роботи над штучним інтелектом загрожує поступитися лідерством у цій галузі Китаю чи Росії, які є головними загрозами для національної безпеки США та багатьох країн світу, включаючи Україну. "Я говорив про це на інших майданчиках, і я скажу це тут сьогодні, що я знаю, що дехто виступав за те, щоб взяти тайм-аут на пів року", — сказав Шерман.

До такого кроку закликали відомі діячі в галузі цифрових технологій, такі як співзасновник Apple Стів Возняк та засновник Twitter Ілон Маск, а також вчені та інші експерти. Вони підписали відкритий лист у березні, в якому стверджували, що розробка потужного штучного інтелекту має продовжуватися "тільки тоді, коли ми будемо впевнені в тому, що їхні наслідки будуть контрольованими та позитивними".

Але це, на думку Шермана, ставить під сумнів майбутнє штучного інтелекту у сфері оборони. Керівники оборонного відомства вбачають у ШІ ключовий фактор довгострокової конкурентоспроможності на світовій арені.

На початок 2021 року Пентагон розробляв понад 600 проєктів з ШІ, серед яких великі проєкти з систем озброєння. У Пентагоні вважають, що ШІ дуже стане в нагоді в навігації та цілевказівці, а також в оптимізації логістики та потреб в обслуговуванні всього військового апарату.

Раніше Фокус писав: Ілон Маск заявив, що ШІ сьогодні "взагалі ні для чого не потрібний".