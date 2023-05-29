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Діджитал

Старі броньовики перетворять на безпілотний транспорт: навіщо це знадобилося військовим

армія США, безпілотний транспорт
Фото: Міноборони США | Застарілий військовий транспорт у США перетворять на безпілотники

Пентагон активно працює над програмою GEARS, яка не дозволить іржавіти старим БТР.

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Міністерство оборони США оголосило про початок програми під назвою GEARS, яка покликана задіяти в збройних силах застарілу бронетехніку, пише DefensesCoop. В армії США накопичилося багато старої техніки, яка тихо іржавіє на полігонах і ніяк не використовується.

Тому в Пентагоні вирішили оголосити конкурс серед підрядників на розробку спеціальної системи, яка дозволить використовувати цю бронетехніку як безпілотний транспорт. Оскільки в усіх провідних арміях світу зараз активно розробляють роботизовані системи, то використання застарілої, але все ще корисної техніки відповідає сучасним військовим віянням, кажуть у МО США.

Крім того, подібна роботизація допоможе в майбутньому вберегти війська від небезпеки й отримати більше тактичних можливостей. Приклади технологій наступного покоління, що перебувають у розробці, включають опційно пілотовану бойову машину та роботизовані бойові машини. Однак Пентагон також хоче модернізувати старі системи, такі як логістичні вантажівки та БТР, щоб зробити їх автономнішими.

У Пентагоні обіцяють, що уважно розглянуть усі рішення як щодо апаратної, так і програмної складової. Це може включати мережеві та комунікаційні системи, критично важливе для автономності апаратне забезпечення, графічні інтерфейси для управління, автономне навігаційне ПЗ і все, що знадобиться для автоматизації техніки.

Відібраним компаніям може бути запропоновано переробити до 6 автомобілів протягом одного року після отримання контракту й до 50 або більше автомобілів, інтегрованих протягом двох із половиною років після вдалих тестів на полігоні.

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