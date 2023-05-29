У ЗСУ залишилося дуже мало "Байрактарів" і в них тепер інша роль, — думка експертів

За даними західних аналітиків, окупанти навчилися збивати ці дрони та тепер їхню частину використовують для цілей розвідки.

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Якщо в перші місяці війни Україна дуже успішно застосовувала турецькі дрони Bayraktar TB2, то тепер їх залишилося мало, пише видання Business Insider. Ці великі БПЛА називали "рятівниками України", але, на жаль, російські окупанти навчилися з ними справлятися.

Через півтора року військової агресії Росії турецькі безпілотники були майже повністю збиті, а ті, що залишилися, за словами експерта, переведені на розвідувальні завдання.

"Такі великі дрони як TB2 добре працюють в умовах слабкого протиповітряного та радіоелектронного захисту противника", — сказав виданню Семюел Бендетт, аналітик та експерт з безпілотних та роботизованих військових систем у Центрі військово-морського аналізу. "Але як відносно повільний і низьколітаючий БПЛА, він може стати ціллю для цілого ряду добре організованих систем ППО — ми бачили це в Лівії та Нагірному Карабаху".

Росія швидко підтягнула рівень та кількість систем РЕБ на фронт і з того часу успішно збиває та глушить багато українських безпілотників. "З початку російського вторгнення Україна отримала 50 безпілотників ТБ2, але до кінця 2022 вони практично зникли з поля бою", — зазначає експерт.

За словами Бендетта, зараз Україна в основному використовує TB2 для розвідки, спостереження та рекогностування, а не для нападу. Українські сили використовують "сучасну оптику та датчики дронів, щоб спрямовувати інші безпілотники для атак, залишаючись поза досяжністю російських систем ППО та РЕБ", — сказав він.

Раніше Фокус розповідав, що окупанти атакували ЗСУ роєм дронів з аміаком: у чому мета цієї "хімічної атаки".