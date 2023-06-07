Дрони підірвали підстанцію в Курській області, залишивши росіян без світла

Як запевняє губернатор Роман Старовойт, ЗСУ скинули на об'єкт вибухівку, і одного робітника було поранено під час ремонту.

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У ніч проти 7 червня безпілотники пошкодили електричну підстанцію в Курській області, залишивши місцевих мешканців без електропостачання. Губернатор регіону Роман Старовойт заявив про це вранці у своєму Telegram-каналі.

За словами чиновника, вночі українські війська скинули два вибухові пристрої на підстанцію в селі Попово-Лежачі Глушковського району. Внаслідок атаки енергосистема отримала значні пошкодження, світло зникло в самому Попово-Лежачі та селищі Тьоткіне, розташованому по сусідству.

Енергетики спробували відремонтувати обладнання, але під час робіт один із них отримав осколкові поранення, ймовірно, детонував один зі скинутих боєприпасів. Чоловіка доправили до районної лікарні, де він отримує медичну допомогу. Ремонтні бригади продовжать ремонт після того, як сапери перевірять та розмінують об'єкт.

23 травня в Курській області дрони здійснили подібну атаку на підстанцію в Суджанському районі. Внаслідок вибухів доступу до електроенергії втратили мешканці трьох сіл: Плехово, Гуєво та Горналь.

Пізніше росіяни заявили, що збили в Курській області британський дрон Malloy T150, перероблений під скидання боєприпасів. До нього була прикріплена міна калібру 82 мм, а також ретранслятор, що підтримує зв'язок з оператором.